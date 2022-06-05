Cumhurbaşkanı asgari ücret zammı için ne dedi? Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücret zammı için ne dedi? Asgari ücret konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, vatandaşı sevindirdi. Peki ama asgari ücrete ne kadar zam gelecek ve Erdoğan zam konusunda ne dedi? Asgari ücret yüzde kaç artacak? Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Asgari ücret konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, vatandaşı sevindirdi. Peki ama asgari ücrete ne kadar zam gelecek ve Erdoğan zam konusunda ne dedi? Asgari ücret yüzde kaç artacak? Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Cumhurbaşkanı asgari ücret zammı için ne dedi?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklamasıyla asgari ücret zammı beklentisine cavap verdi.

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammına ilişkin bir rakam henüz netleşmedi. Fakat enflasyon rakamlarını baz alarak yorum yapan ekonomistler, asgari ücretin 5-6 bin TL bandındaseyretmesi gerektiğini savunuyor.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret şu an için vatandaşlara 4.253,40 TL olarak uygulanmakta. Enflasyon rakamlarının da eklenmesinin ardından asgari ücretin 5.500 veya 5.900 civarında olması gerektiği savunuluyor.