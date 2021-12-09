Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret tespit son toplantı tarihi ne zaman? Artan hayat pahalılığı en çok da asgari ücretli çalışanın belini büküyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon ardından ikinci ve son olarak da 9 Aralık'ta üçüncü toplantısını yaptı. 2022 asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından uzlaşı çıkmadı. 2022 asgari ücret zam oranı dördüncü toplantıda netleşecek. Milyonlarca kişi de asgari ücret dördüncü (son) toplantının ne zaman, hangi gün ve tarihte yapılacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret tespit son toplantı tarihi ne zaman? Artan hayat pahalılığı en çok da asgari ücretli çalışanın belini büküyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon ardından ikinci ve son olarak da 9 Aralık'ta üçüncü toplantısını yaptı. 2022 asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından uzlaşı çıkmadı. 2022 asgari ücret zam oranı dördüncü toplantıda netleşecek. Milyonlarca kişi de asgari ücret dördüncü (son) toplantının ne zaman, hangi gün ve tarihte yapılacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı TİSK ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda herhangi bir karar çıkmadı. Taraflar istedikleri rakamları belirtti ancak ortak bir noktada buluşulmadı. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği 2022 zam oranının netleşmesi 4. toplantıya kaldı. Durum böyle olunca vatandaşar asgari ücret dördüncü toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret 3. toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Önder açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor." dedi. Önde asgari ücret 4. toplantısına dair de aaçıklama yaptı.

2022 asgari ücret tespit son toplantı tarihi ne zaman?

Nurcan Önder açıklamasına şöyle devam ettii: "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.