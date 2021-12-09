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TIMETURK / EKONOMİ / AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar?

AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar?

AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam görüşmelerinin 3. toplantısı TİSK ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada işveren sendikası ile işçi sendikalarının 2022 Asgari ücret konusunda anlaşamadığı açıklandı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3.100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3.900 TL olmasını istedi. Asgari ücretli milyonlarca çalışan da 2022 asgari ücretin AGİ ile birlikte 3900 TL mi olacağını araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2021-12-09 13:14:03
AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücretli çalışanları ve diğer milyonlarca çalışianı ilgilendiren 2022 asgari ücret tespiti için yapılan 3. toplantı da sona erdi. Toplantı sonrasında taraflar asgari ücret konusunda anlaşamadı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" dedi. Asgari ücretli milyonlarca çalışan maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken tarafların tekliflleri de ortaya çıktı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3.100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3.900 TL olmasını istedi. AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? sorusu işçiler tarafından sorulurken 2022 asgari ücretin belli olması son toplantıya kaldı.

AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Merkezi'nde toplandı. Toplantıdan bir karar çıkmasını bekleyen asgari ücretliler AGİ ile birlikte 2022 asgari ücret ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyordu. Ancak 2022 asgari ücret konusunda uzlaşı sağlanamadı. Toplantıda işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" dedi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.

AGİ asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücret üzerinden maaş alanlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücretin içinde mi sorusunu sıkça soruyor.Ayrıca AGİ miktarı çalışanların evlilik ve çocuk sayısına göre de değişmektedir. AGİ)asgari ücretin içinde mi sorusuna ise şöyle yanıt verebiliriz; Evet AGİ asgari ücretin içinde. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücretten ayrı olarak ödenmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti AGİ'yi de hesaba katarak belirliyor.

2022 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2022 asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belli değil. 2022 asgari ücret zam oranlarının belli olması son toplantıya kaldı. Toplantıdan çıkacak sonuç sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği beklenecek. Erdoğan belirlenen 2022 asgari ücreti yükseltebilir.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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