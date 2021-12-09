2022 asgari ücret 3900 TL mi olacak? Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı TİSK ev sahipliğinde yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bu toplantıda asgari ücret zammı konusunda uzlaşamadı ancak tarafların istediği rakamlar ortaya çıktı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3.100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3.900 TL olmasını istedi. Anlaşmazlığın son toplantıda giderilmesi bekleniyor. Asgari ücret artışını bekleyen milyonlarca işçi de 2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

2022 Asgari ücret belli oldu mu? TİSK ev sahipliğinde yapılan 2022 agari ücret toplantısında taraflar uzlaşamadı. İşveren sendikaları ile işçi sendikalarının talep ettiği ücretlerin arasında 900 TL gbi bir fark bulunuyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren görüşmelerde bir sonuç çıkmaması nedeniyle karar son toplantıya ertelendi. Toplatnıda tarafların ilk ücret teklifleri de orrtaya çıktı. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3.100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3.900 TL olmasını istedi. Peki 2022 asgari ücret 3900 TL mi olacak?

2022 asgari ücret 3900 TL mi olacak?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

Asgari ücret belli oldu mu?

2022 asgeri ücret zammı henüz belli olmadı. Asgari ücret zammında gözler son toplantıya çevrildi. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü toplantıda belirlenen asgari ücret zam oranını yukarı çekme yetkisini kullanabilir.

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 net asgari ücret aşağıdaki gibidir;

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

2021 AGİ ücretleri

2021 yılı için asgari ücret; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak hesaplanmıştı. AGİ ise;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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