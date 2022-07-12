Araç sahipleri aman depoları doldurun fiyatlar fırlayacak! Petrol devi Shell açıkladı: Sevkiyatı durdurduk

Uluslararası enerji şirketi Shell'de işçilerle ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kriz yaşanıyor. Petrol devi bu nedenle, LNG tesisi Prelude'den sevkiyatları durdurduğunu açıkladı. Bu kararın küresel doğal gaz pazarında fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor.