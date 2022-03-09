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Okullarda ara tatil ne zaman? İkinci ara tatili ne zaman ve kaç gün 2022?
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Okullarda ara tatil ne zaman? İkinci ara tatili ne zaman ve kaç gün 2022?

Yarıyıl tatilinin ikinci kısmına yaklaşırken okullar ne zaman kapanacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatil ile ilgili açıklama yaptı. Peki, MEB bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman başlıyor?

43 Dakika Önce
2022-03-09 09:26:16
Okullarda ara tatil ne zaman? İkinci ara tatili ne zaman ve kaç gün 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren okullarda ara tatil konusu öğretmen, öğrenci ve velilerin gündeminde bulunmakta. Bilindiği gibi MEB bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatilinin dışında iki ara tatil daha yapılıyor. Birçok kişi “Okullarda ara tatil ne zaman?” Sorusunun cevabını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İkinci ara tatili ne zaman ve kaç gün 2022?

Sınıflara giden Bakan Özer öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye sormuştu ve Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" demişti. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Bakan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" ifadesini kullanmıştı. 15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. .

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