2021 YKS sınav sonuçlarını alan öğrenciler üniversite tercihlerini tamamladı. YKS yerleştirme tercihlerini yapan adaylar ek yerleştirmelerde kimlerin tercih yapabileceğini araştırmaya başladı. Adaylar çoğu zaman açıkta kalmamak için AÖF (Açıköğretim) bölümlerinden birini yazıyor. İlk tercihlerinde AÖF bölümlerine yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapmak istiyor. Peki AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

2021 YKS sınav sonuçlarını alan öğrenciler üniversite tercihlerini tamamladı. YKS yerleştirme tercihlerini yapan adaylar ek yerleştirmelerde kimlerin tercih yapabileceğini araştırmaya başladı. Adaylar çoğu zaman açıkta kalmamak için AÖF (Açıköğretim) bölümlerinden birini yazıyor. İlk tercihlerinde AÖF bölümlerine yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapmak istiyor. Peki AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

ÖSYM ek yerlerştirmelerle ilgili adayların kafasında bir sürü soru işaretleri oluşmuş durumda. YKS üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta sona erdi. İlk yerleştime sonuçlarından sonra öğrenciler ek yerleştirmeler bekliyor. YKS ek yerleştirmede kimlerin tercih yapıp kimlerin tercih yapamayacağı ise merak edilen konulardan biri. Peki AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Fakat artık açıköğret açık imin kontenjan sınırlaması olmayan programları bulunmuyor. Dolayısıyla AÖF'nin herhangi bir bölümüne ilk yerleştirmede yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih hakkı elde edemezler.

Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

Önceden kontenjan sınırlaması olmayan açıköreğim bölümlerine yerleşen adayların ek yerleştirmede tercih hakkı bulunuyordu. Ancak şimdi tüm AÖF bölümlerinde kontenjan sınıdır bulunuyor. Kontenjan sınırı olan AÖF bölümlerine yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapamaz.

Kimler ek yerleştiremede tercih yapamaz?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar, kayıt yaptırmaması durumunda ek tercih hakkı elde edemez.

AÖF tercihi için baraj şartı var mı?

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak

Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

AÖF nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde bu alanda birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymakta ve sahip olduğu öğrenci sayısı ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ülkemizde yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik ön lisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile sürdürmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi toplam 21 lisans, 42 ön lisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan, İran ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açıköğretim Sistemi ile götürmektedir.

Bugün Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yarısı Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Açıköğretimli... Bunların bir kısmını koşulları gereği örgün eğitime devam etme olanağı bulunmayan öğrenciler oluşturuyor. Açıköğretim Sistemi bu yönüyle, fiziksel, işitme ve görme engeline sahip vatandaşlar yanında cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan vatandaşlarını da göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlıyor olmanın ayrıcalıklı ve haklı gururunu yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.