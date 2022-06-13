Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın (14 Haziran Salı) Ankara'da okul var mı? Ankara'da yarın okula gidilecek mi? Ankara'da şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'da devam eden yağışlar nedeniyle eğitim ve öğretime 13 Haziran Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara'da sağanak yağmurlar 14 Haziran'da da devam edecek. Veliler ve öğrenciler yarın (14 Haziran Salı) okulların tatil olup olmayacağını merakla beklemeye başladı.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın (14 Haziran Salı) Ankara'da okul var mı? Ankara'da yarın okula gidilecek mi? Ankara'da şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'da devam eden yağışlar nedeniyle eğitim ve öğretime 13 Haziran Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara'da sağanak yağmurlar 14 Haziran'da da devam edecek. Veliler ve öğrenciler yarın (14 Haziran Salı) okulların tatil olup olmayacağını merakla beklemeye başladı.

Ankara'da hafta sonu şiddetini artıran sağanak yağmur kent genelinde su baskınlarına ve sele neden oldu. Ankara'da sel nedeniyle 4 kişini de hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatı felç eden sağnaka yağışlar nedeniyle kent genelinde okullar da tatil edildi. 13 Haziran Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Ankara'da yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirilirken öğrenciler de yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Ankara'da 14 Haziran Salı günü okulların tatil olup olmaycağı merak ediliyor. Ankara Valisi Şahin öğrencileri ve velileri sevindiren açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şaahin açıklamasında 13 Haziran Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Şahin "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi. Ankara'da 14 Haziran Salı günü için henüz tatil bilgisi gelmedi.

Yarın (14 Haziran Salı) Ankara'da okul var mı?

Ankara'da ilk ve orta öğretim kurumlarında 13 Haziran 2022 eğitime bir gün ara verildi. Meteoroloji'den alın bilgilere göre Ankara'da yarın da sağanak yağmurların devam edeceği belirtiliyor. Ankara'da yarın okulların tatil edilşp edilmeyeceğine Ankara Valiliği karar verecek. Ankara Valisi Vasip Şahin'in sosyal medya hesapları yakından takip edilerek son dakika duyurularından haberiniz olabilir.

Ankara'da yarın okula gidilecek mi?

Ankara ile ilgili yarın için (14 Haziran) bir tatil duyurusu gelmedi. Tatil duyurusu gelene kadar Ankara'da yarın okullar açık olacak.

Ankara 14 Hairan hava durumu

Ankara'da 14 Haziran salı günü sağanak yağmur kent genelinde etkili olmaya devam edecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık gün içinde 24 derece olurken, en düşük sıcaklık ise 14 derece civarında olacak.