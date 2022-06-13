Ankara'da yarın (14 Haziran) okullar tatil mi? Ankara'da okul tatili uzatıldı mı? Ankara'da 14 Haziran Salı bugün okullar kapalı mı? Ankara'da üniversiteler tatil mi? Aşırı yağışlar Ankara'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmurlar nedeniyle başkentte cadde ve sokaklar göle göndü, sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ankara'da şiddetli yağmurların devam edeceği için 13 Haziran'da okullar tatil edildi. Meteoroloji'den alınan bilgilerden sonra öğrenciler ve veliler 14 Haziran Salı günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ankara'da yarın (14 Haziran) okullar tatil mi? Ankara'da okul tatili uzatıldı mı? Ankara'da 14 Haziran Salı bugün okullar kapalı mı? Ankara'da üniversiteler tatil mi? Aşırı yağışlar Ankara'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmurlar nedeniyle başkentte cadde ve sokaklar göle göndü, sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ankara'da şiddetli yağmurların devam edeceği için 13 Haziran'da okullar tatil edildi. Meteoroloji'den alınan bilgilerden sonra öğrenciler ve veliler 14 Haziran Salı günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Başkentte devam eden şiddetli yağmurlar nedeniyle kent genelinde ğieitm ve öğretime ara verildi. Ankara Valisi Şahin öğrencileri ve velileri sevindiren açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şaahin açıklamasında 13 Haziran Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Şahin "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi. Ankara'da sağanak yağmurların devam edeceği bilgisi gelirken aileler de 14 Haziran'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ankara'da yarın (14 Haziran) okullar tatil mi?

Ankara'da 14 Haziran Salı günü de şiddetli sağanak yağmurların devam edeceği görülüyor. Meteoroloji'nin sitesinden alınan bilgilere göre Ankara'da 14 Haziran'da en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 25 derece civarında olacak Gök gürültülü sağanak yağmur beklenen Ankara'da 14 Haziran Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Ankara'da okul tatili uzatıldı mı?

Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Ankara Valiliği karar veriyor. Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesapları takip edilerek Ankara'da okul tatillerine ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

Üniversiler yarın tatil mi?

Vali Şahin sosyal medaydan yaptığı açıklamada tatil olan kademelerin ilk ve orta dereceli okullar olduğunu duyurdu.

Ankar'da 14 Haziran'da (yarın) hava nasıl olacak?

Ankara'da sağank yağmur yarın da devam edecek. Kent genelinde serin ve yağışlı havaların bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ankara'da yağmur devam edecek mi?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

41 ile sarı kodlu uyarı

Hatay'ya turuncu, 41 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalyai Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, izmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye bulunuyor.