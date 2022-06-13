Ankara'da liseler yarın (14 Haziran) tatil mi? Ankara'da lise, ortaokul, üniversite öğrencilerine okullar tatil mi? Üniversiteler sel, sağanak nedeniyle kapalı mı?

Ankara'da liseler yarın (14 Haziran) tatil mi? Ankara'da liseler, ortaokullar, üniversiteler yarın tatil mi? Üniversiteler sel, sağanak nedeniyle kapalı mı? soruları Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Ankara'da şiddetli sağanak yağmurlar kenti adeta göle çevirdi. Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler Ankara'da 14 Haziran Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı.

Ankara'da liseler yarın (14 Haziran) tatil mi? Ankara'da liseler, ortaokullar, üniversiteler yarın tatil mi? Üniversiteler sel, sağanak nedeniyle kapalı mı? soruları Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veiler tarafından merak ediliyor. Ankara'da şiddetli sağanak yağmurlar kenti adeta göle çevirdi. Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler Ankara'da 14 Haziran Salı gğnğ okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı.

Ankara'da 13 Haziran'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Şiddetli yağışların devam ettiği kentte 14 Haziran salı günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara'da ğaışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde serin ve yağmurlu hava devma ederken öğrenciler yarın okul tatilinini uzatılmasını bekliyor. Peki Ankara'da lise öğrencilerine, ortaokul öürencilerine ve üniversite öğrencilerine okullar tatil mi?

Ankara'da liseler yarın (14 Haziran) tatil mi?

Ankara Valisi Vasip Şahin 13 Haziran Pazartesi günü beklenen duyuruyu yaptı. Şahin Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Şahin sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

Ankara'da lise, ortaokul, üniversite öğrencilerine okullar tatil mi?

Şahin okulların tatil ediğiği haberini 12 Haziran Pazar günü duyurdu. Pazartesi günü için okulların 1 gün tatil edildiği duyurulurken açıklamada " tüm ilk ve orta dereceli okullarda" eğitime ara verildiği belirtildi.

Üniversiteler sel, sağanak nedeniyle kapalı mı?

Üniversitelerde sağana knedeniyle tatil haberi ünüversite yönetimleri tarafından duyurulacaktır.

Ankar'da 14 Haziran'da (yarın) hava nasıl olacak?

Ankara'da sağank yağmur yarın da devam edecek. Kent genelinde serin ve yağışlı havaların bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ankara'da yağmur devam edecek mi?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. .