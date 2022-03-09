Anaokulları ve kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe-11 Mart Cuma anaokulları, kreşler kapalı mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru ilerlerken kent geneli ile ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul'da vatandaşların zor duruma düşmemesi için alınan önlemlerin başında okulların ve eğitim kuramlarının tatil edilmesi geliyor. İstanbul'da 10 Mart ve 11 Mart günlerinde okullar tatil edildi. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna bırakarak işlerine giden aileler de yarın 10 Mart'ta anaokulu ve kreşlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı.

Anaokulları ve kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe-11 Mart Cuma anaokulları, kreşler kapalı mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru ilerlerken kent geneli ile ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul'da vatandaşların zor duruma düşmemesi için alınan önlemlerin başında okulların ve eğitim kuramlarının tatil edilmesi geliyor. İstanbul'da 10 Mart ve 11 Mart günlerinde okullar tatil edildi. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna bırakarak işlerine giden aileler de yarın 10 Mart'ta anaokulu ve kreşlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için kritik uyarılarını yapmıştı. İstanbul'a doğru yaklaşan Sibirya soğuk hava dalgasının kentte uzun süre kalacağı belirtiliyor. Soğuk hava dalgasıyla beraber İstanbul'da kar yağışlarının yoğun şekilde yağması bekleniyor. Kentte hayatı durdurması beklenen yoğun kar yağışları ile ilgili yeni tedbirler hayata geçirildi.

Anaokulları ve kreşler tatil mi?

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda İStanbul ile ilgili şu tedbirler hayata geçirilecek.

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine karar verildi.

10 Mart Perşembe-11 Mart Cuma anaokulları, kreşler kapalı mı?

Yapılan açıklamada özel kreş ve anaokullarının 14 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olacağı belirtildi.

AKOM'dan Aybar Kar Fırtınası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen Aybar Kar Fırtınası için uyarı yaptı. AKOM'dan yapılan uyarıda Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile kar yağışlarının da başlayacağı belirtilen uyarıda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi. .

Aybar Kar Fırtınası nedir?

Aybar Kar Fırtınası Sibirya üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte başlayan yoğun kar yağışlarına denir. Yoğun kar yağışının fırtına şeklinde olması nedeniyle Aybar ismi veriliyorç Aybar Kar Fırtınasının Türkiye'nin geniş bir alanında etkili olması bekleniyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte ilkbahar hazırlıkları yapılırken havaların ani soğumasıyla birlikte kar yağışları yeniden İstanbul'da etkili olacak.