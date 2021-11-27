Aloe vera cildinizi gençleştiriyor

Aloe vera dünya üzerinde en sık kullanılan ve bilinen en eski tıbbi bitkidir. Etli yapraklarının içindeki kaygan ve yapışkan jel cilt bakımında ve saç bakımında sıklıkla kullanılır ve birçok yarara sahiptir. Gelin aloe veranın cildimize faydalarını birlikte öğrenelim...



Aloe bitkisinin 400'den fazla türü vardır. Tıbbi amaçlarla kullanılan türüne aloe vera denir. Aloe vera tıbbi sarısabır ismiyle de tanınır. Doğal yaşam alanı Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz'in güneyidir. Ancak her ülkede, hatta evlerin balkonunda dahi yetiştirilebilir. Aloe veranın etli yapraklarının içerisindeki kaygan ve yapışkan kıvamdaki jel etkili kısmıdır. Yaprakları kökten kesilir ve üstündeki yeşil kabuk bıçakla incecik soyulur. İçindeki jel saç ve cilt bakımında kullanılabilir. Aloe verayı kendiniz yetiştirebileceğiniz gibi piyasadaki hazır jellerden de satın alabilirsiniz. Fakat aldığınız aloe vera jelinde en az %95 aloe vera bulunmasına özen göstermeniz gerekir.

Aloe vera jeli gençleştirir mi?

Aloe vera içerisinde yüksek oranda su ve mineral barındırır. Bu sayede ileri yaşlardaki insanların ciltlerindeki yıpranmışlık etkisini terse çevirir. Her gün bir kez, bir yaprak içerisindeki jeli veya hazır aldığınız jelden bir tatlı kaşığı kadar, göz çevresi de dahil olmak üzere yüz ve boynunuza sürebilirsiniz. Jelin içerisine birkaç damla taze limon suyu da eklerseniz cildinize C vitamini dopingi yapmış olursunuz. Üstelik cildinizde leke varsa bunların da rengi zamanla açılırak kaybolur.

Aloe vera sivilcelere etki eder mi?

Aloe vera aynı zamanda iltihap kurutucu ve antibakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu sayede ağrılı sivilcelerin kurutulmasında çok etkilidir. Bazı çalışmalar, mantar enfeksiyonlarına da iyi geldiğini söylemektedir. Akne ve sivilcelerinizin üzerine ağrısı geçene ve sönene kadar günde üç veya dört defa aloe vera sürebilirsiniz.

Aloe vera böcek ısırıklarında etkili mi?

Ayrıca aloe vera jeli, sinek ve böcek ısırıkları yüzünden oluşan kaşıntı ve yanma hissini de yok eder. Antibakteriyel özelliği sayesinde ısırılan bölge üzerinde bakteri üremesinin de önüne geçer. Böceğin veya sineğin ısırdığı bölgeyi ağrısı ve aynması yatışıp görünümü iyileşene kadar düzenli olarak aloe vera sürebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.