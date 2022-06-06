Alec John Such kimdir? Bon Jovi'nin kurucusu Alec John Such öldü mü? 1983’te New Jersey’de kurulan dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi’nin bas gitaristi Alec John Such hayata gözlerini yumdu. Alec John Such'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu. Ülkemizde de hatrı sayılır hayran kitlesine sahip olan Bon Jovi grubunda yaşanan bu kayıp müzik severleri üzdü. Alec John Such'in kim olduğu müzik severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Alec John Such kimdir? Bon Jovi'nin kurucusu Alec John Such öldü mü? 1983'te New Jersey'de kurulan dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin bas gitaristi Alec John Such hayata gözlerini yumdu. Alec John Such'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu. Ülkemizde de hatrı sayılır hayran kitlesine sahip olan Bon Jovi grubunda yaşanan bu kayıp müzik severleri üzdü. Alec John Such'in kim olduğu müzik severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bon Jovi'nin kurucusu Alec John Such öldü mü?

Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin bas gitaristi Alec John Such 70 yaşında hayatını kaybetti. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostumuz Alec John Such'ın vefat haberini duyduğumuza çok üzüldük. O eşsiz biriydi. Bon Jovi'nin kurucu üyelerinden biri olan Alec, grubun oluşumunun ayrılmaz bir parçasıydı” denildi.

Alec John Such kimdir?

Alec John Such 14 Kasım 1952 yılında New York'ta dünyaya geldi.

Alec John Such ünlü mizik grubu Bon Jovi'nin 1983-1994 tarihleri arasındaki bas gitaristliğini yapmıştır.

Alec John Such, 1994 yılında grubu kendi isteği ile bırakmış ve o tarihten itibaren Bon Jovi elemanları kadrolarına "resmi" bir bas gitarist eklememişlerdir. Jon Bon Jovi yapılan bir röportajda " Alec her zaman Bon jovi grubunun bir üyesidir. Ne zaman isterse geri gelme hakkına sahiptir, bu yüzden onun yerini ayrı tutmak için resmi bir elemanı kadromuza dahil etmedik" demiştir.

Albüm ve konser kayıtlarında Bon Joviye, bas gitarist olarak Hugh McDonald eşlik eder. Ancak "resmi" bir eleman sıfatına hiç ulaşamadı. Bu yüzdendir ki fotoğraf çekimleri ve kliplerde Hugh McDonald'ın yüzüne neredeyse hiç rastlanılmaz.

Alec John Such kendisini New Jersey'li yerel gruplara verdi ve aynı zamanda faal olarak New York'ta bir motosiklet dükkânı işletti.

Müzisyen 5 Haziran 2022 tarihinde 69 yaşında öldü. .