Alec John Such kimdir? Bon Jovi'nin kurucusu Alec John Such öldü mü?

Alec John Such kimdir? Bon Jovi'nin kurucusu Alec John Such öldü mü? 1983’te New Jersey’de kurulan dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi’nin bas gitaristi Alec John Such hayata gözlerini yumdu. Alec John Such'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu. Ülkemizde de hatrı sayılır hayran kitlesine sahip olan Bon Jovi grubunda yaşanan bu kayıp müzik severleri üzdü. Alec John Such'in kim olduğu müzik severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.