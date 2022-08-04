Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zamana ertelendi? İptal edilen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? Tüm KPSS sınavları ertelendi mi? Son dakika bilgisine göre KPSS sınavları iptal edildi. KPSS sınavının 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı iptal edildi ve sınav yeniden yapılacak. Ayrıca Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının da ertelendiği açıklandı. KPSS'ye girmeye hazırlanan adaylar da İptal edilen KPSS sınavları ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zamana ertelendi? İptal edilen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? Tüm KPSS sınavları ertelendi mi? Son dakika bilgisine göre KPSS sınavları iptal edildi. KPSS sınavının 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı iptal edildi ve sınav yeniden yapılacak. Ayrıca Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının da ertelendiği açıklandı. KPSS'ye girmeye hazırlanan adaylar da İptal edilen KPSS sınavları ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama geldi. Soruların sızdırıldığı iddialarına ilişkin tartışma devam ederken sınavların bir kısmın sızdırıldığı iddiaları üzerine soruşturma devam ederken KPSS sınavlarının iptal edildiği açıklandı.

Alan Bilisi, ÖABT sınavları ne zamana ertelendi?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında şunları söyledi: 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

İptal edilen KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

İptal edilen KPSS sınavlarına ilişkin eyni takvim ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak. İlerleyen günlerde sınav günleri ve saatleri belli olacak.

İptal edilen sınavlarda ücret ödenecek mi?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.

ÖSYM Başkanı özür diledi

Ersoy açıklamasında "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." dedi.

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