SON DAKİKA! KPSS iptal mi edildi? KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? Ne zaman tekrarlanacak?

SON DAKİKA! KPSS iptal mi edildi? KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? Ne zaman tekrarlanacak? ÖSYM Başkanı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre tartışılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: 'İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır' dedi.