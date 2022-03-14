Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak? 2022 Aile hekimi (sağlık ocağı doktoru) maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. ERdoğan Aile Hekimleri ile ilgili de müjdeyi verdi. Erdoğan sağlık ocağı doktorlarının maaşlarında düzenleme olacağını duyurdu.

Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak? 2022 Aile hekimi (sağlık ocağı doktoru) maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. ERdoğan Aile Hekimleri ile ilgili de müjdeyi verdi. Erdoğan sağlık ocağı doktorlarının maaşlarında düzenleme olacağını duyurdu.

Cumhrubaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. Etkinlikte önemli açıklamalar yapan Erdoğan sağlıkçıları ilgilendiren çok kritik kararları duyurdu. Erdoğan 5 maddede sağlıkçıara verdiği müjdeleri sıraladı. Sağlıkçıların maaşlarına zam yapılması konusuna da açıklık getiren Erdoğan özellikle aile hekimlerine ilişkin maaş zammı açıklamasında bulundu.

Aile hekimlerine zam mı yapıldı?

Cumhrubaşkanı Erdoğan sağlıkçıları ilgilendiren açıklamaları yaptı. Sağlık Ocağı aile hekimlerine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan "Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak." dedi.

Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak?

Aile hekimlerinin maaşlarında ne kadar artış olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde düzenlemenin detayları netleşecektir.

Sağlıkta yeni düzenleme

"Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemesinden ilave kaynak aktarılacak döner sermayeden alınacak ek ödemeden artış yapılacak. Bu iyileştirme emeklilere de yansıyacak. Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır.''

Aile hekimliği nedir?

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, uygulaması ve araştırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branştır. Çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan bir tıp uzmanlık dalıdır.

Aile hekimleri, iç hastalıkları, kadın hastalıkları - doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji branşlarında belirli sürelerde rotasyon yaparak temel hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki bilgileri edinirken aile hekimliğine özgün yaklaşımları da öğrenerek ve içselleştirerek mezuniyet sonrası eğitimlerini tamamlarlar ve uzman hekimler olarak sağlık bakım ekipleri içinde yerlerini alırlar.

Aile hekimliği, hastalarında yaş, cinsiyet, organ ya da sistem ayrımı yapmaz, eğitimi dahilindeki tüm hastalara hizmet verir.

Aile hekimleri hastalarını sadece tedavi etmez, onları hastalanmadan önce korumaya çalışır. Bu amaçla kişiye yönelik koruyucu hizmetler içinde aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danışmanlık yapma, bebek ve çocuk izlemi, gebe izlemi, aile planlaması hizmetlerini sunar. Salgın ve bulaşıcı hastalıklar varlığında aile bireylerini bilgilendirir ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlarken çevre sağlığı için gerekli önlemlerin alınması için yerel yönetimlerle işbirliği yapar, diğer tıp branşlarıyla ortak olarak toplumun sağlığını koruma çalışmalarına aktif olarak katılır. Koruyucu hekimlik aile hekimliğinde önemli bir yer tutar.

Toplumsal ve bireysel sağlığı geliştirme çalışmaları içinde yaşlı sağlığı ve bakımı, seyahat tıbbı ve sporcu sağlığı ile ilgili sorunlar da aile hekimlerinin ilgilendiği konular arasındadır. Kişileri bu konularda bilgilendirerek olası sorunları önlemeye veya en aza indirmeye çalışırlar. Aile hekimleri sağlığın korunması ve artırılması bağlamında hizmet sunduğu birey ve toplumun sağlık eğitiminden de kendini sorumlu tutar. Birey olarak hastasına hastalığı ile ilgili eğitimin yanı sıra sık görülen hastalıklar, bu hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesinde bireyin ve toplumun sorumluluğu paylaşmaları için onları bilgilendirir. Sonuç olarak ile hekimlerinin amacı her bireyin sağlık düzeyini yükseltmek ve daha sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Kişilerin talep ettikleri tüm sağlık konularında onları bilgilendirerek kişilerin kendi sağlıkları konusunda daha fazla söz sahibi olmalarını ve kendi kararlarını oluşturabilmelerini amaçlar

Aile hekimi hastalarının fark etmedikleri, şikayet etmedikleri sağlık sorunlarından da sorumludur. Hastalarını bilgilendirir, gerekli sağlık kontrollerini yaparak hastalıkları erken dönemde yakalamaya çalışır, hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri uygular. Koruyucu hekimlik aile hekimliğinde önemli bir yer tutar.