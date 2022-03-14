Pratisyen hekim maaşı 2022 | Uzman doktor maaşına zam yapıldı mı? Doktor maaşına ne kadar zam yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de sağlıkçılara ilişkin müjdeler vermesi bekleniyor. Son zamanlarda sağlıkçılar ve özellikle doktorlar maaşların düşüklüğünden şikayet ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doktor, diş hekimi, hemşire ve diğer sağlıkçıları yakından ilgilendiren açıklamalar yapması bekleniyor. Pratisyen ve uzman doktorlar da maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor.

Pratisyen hekim maaşı 2022 | Uzman doktor maaşına zam yapıldı mı? Doktor maaşına ne kadar zam yapıldı? sorusu pek çok sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara ilişkin müjde bekleniyor. Beştepe'de yapılacak etkinlike Erdoğan'ın özellikle uzman hekimler ve pratisyen hekimlerin maaşlarına yapılacak zammı duyurması bekleniyor.

Uzman doktor maaşına zam yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart Pazartesi günü saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılacak. Etkinlikte Erdoğan'ın doktorlarla ilgili müjde vermesi bekleniyor. Pratisyen hekim ve uzman doktor maaşlarına zam açıklaması beklenirken Uzman doktor maaşına zam yapıldı mı? Doktorlara ne kadar zam yapıldı? sorularına yanıt aranıyor.

Pratisyen hekim maaşı 2022

2022 yılında doktor maaşlarına ciddi oranda artış yapıldı. 2022 yılı doktor maaşları 13.022 TL'ye kadar çıktı.

Doktorlara ne kadar zam yapıldı?

Hürriyet'te Abdulkadir Selvi, yazısında şu satırları kalem aldı; "Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak. Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin lira, pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ile maaşlarına 2 bin 500 lira ve sağlık çalışanlarına ise 400-500 lira artış şeklinde yapılması beklenen hekim maaşlarına zammın da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Erdoğan: Varsın gidiyorlarsa gitsinler

Erdoğan "Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Doktor nedir?

Doktor, hekim (Beşeri hekim) veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneldir. Doktor kelimesi, Türkçe'ye Avrupa kökenli dillerden (İngilizce veya Fransızca etkisi ile) girmiştir. Kelime aslı itibarıyla Latince kökenlidir ve aynı şekilde okunan docēre kelimesinden gelmektedir ve anlamı öğretmektir. Tıp alanında uzmanlık veya doktora çalışmalarını tamamlamış tabiplere (hekimlere) verilen unvandır. Kısaca Dr. olarak isimlerin önünde de kullanılabilir.

Türkiye'de tıp doktoru unvanı, altı yıllık tıp fakültesi eğitiminin preklinik ve klinik dönemlerini bitirerek başarıyla mezun olanlara verilmektedir. Türkiye'de verilen tıp doktoru unvanının bir benzeri Fransız tıp eğitimi sisteminde bulunmaktadır. Aynı şekilde Fransa'da da altı yıllık eğitim sonunda "docteur en médecine" unvanı verilmektedir.