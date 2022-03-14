Son dakika: Hemşirelere zam yapıldı mı? Hemşire ve ebe maaşı ne kadar oldu? Hemşirelere zam yapılacak mı? 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlıkçılar maaşlarına zam müjdesi bekliyor. Sağlıkçıların maaşlarına yapılacak artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Diş hekimleri ve doktorların maaşlarında ciddi artış yapılması beklenirken hemşire ve ebelerin de maaşlarında artışa gidilmesi bekleniyor. Peki 2022 14 Mart hemşire maaşlarına zam gelecek mi?

Son dakika: Hemşirelere zam yapıldı mı? Hemşire ve ebe maaşı ne kadar oldu? Hemşirelere zam yapılacak mı? 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlıkçılar maaşlarına zam müjdesi bekliyor. Sağlıkçıların maaşlarına yapılacak artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Diş hekimleri ve doktorların maaşlarında ciddi artış yapılması beklenirken hemşire ve ebelerin de maaşlarında artışa gidilmesi bekleniyor. Peki 2022 14 Mart hemşire maaşlarına zam gelecek mi?

Sağlıkçılar son aylarda artana enflasyona bağlı olarak maaşlarının eridğinden ve düşük maaş aldıklarından şikayet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun üzerinde durulduğunu daha önce belirtmişti. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıkçılara zam müjdesi vermesi bekleniyor. Diş hekimleri, pratisyen doktorlar, hemşireler ve ebeler zam müjdesine odaklanmış durumda.

Hemşirelere zam yapıldı mı?

Hürriyet'te Abdulkadir Selvi köşe yazısında sağlık personellerine zam müjdesi geleceğini açıkladı. Selvi'nin yazısından sonra hemşireler ve ebeler de kendi maaşlarına artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıkçıların maaşlarında yapılacak düzenlemeye ilişkin müjde vermesi bekleniyor. Hmşire ve ebelerin maaşlarında da yeni müjdelerden sonra artış olması bekleniyor.

Hemşire ve ebe maaşı ne kadar oldu?

2022 yılının ocak ayında tüm memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Hemşirelerin maaşı da bu zamdan sonra 8147 TL'ye çıktı. Hemşireler mesai ve nöbet ücretleri hariç 8 bin lira civarında maaş alıyor. 2022 yılında yapılan zamlardan sonra 1/4 derecede uzman doktorun maaşı ise 13.022 liraya çıktı.

Hemşirelere zam yapılacak mı?

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlıkçılara zam müjdesi bekleniyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

Hemşireler, hasta bakımına yaklaşım, eğitim ve uygulama kapsamı bakımından diğer sağlık ekibi üyelerinden ayrılır. Hemşirelik, geniş uygulama alanlarına sahiptir. Hemşireler tedavi planını uygular, tedavinin gidişatını değerlendirir, hastayı fizik muayeneden geçirir, hastayı takip eder, acil durumlara müdahale eder ve hastanın tıbbi bakımını planlar. Bakım sağlama rolü, hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiştir. Hemşirelere eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır. Savaş sonrası dönemde hemşirelik eğitimi, gelişmiş ve uzmanlaşmış bir kimliğe bürünmüş, birçok geleneksel düzenlemeler ve değişen bakım sağlayıcı rollerle bir çeşitlilik süreci geçirmiştir.