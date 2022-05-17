Aile hekimleri 17 Mayıs'ta çalışıyor mu? Bugün (17 Mayıs-18 Mayıs) sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile Sağlığı Merkezleri 17-18-19 Mayıs'ta açık mı?

Bugün (17 Mayıs-18 Mayıs) sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri 17 Mayıs'ta çalışıyor mu? Doktorlar grevde mi? Aile Sağlığı Merkezleri 17-18-19 Mayıs'ta açık mı? Hekimsen geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada doktorların Mayıs ayında 6 gün boyunca grev yapacağını açıklamıştı. Hekimsen'in açıklamasından sonra vatandaşlar 17 Mayıs ve 18 Mayıs'ta aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Bugün (17 Mayıs-18 Mayıs) sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri 17 Mayıs'ta çalışıyor mu? Doktorlar grevde mi? Aile Sağlığı Merkezleri 17-18-19 Mayıs'ta açık mı? Hekimsen geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada doktorların Mayıs ayında 6 gün boyunca grev yapacağını açıklamıştı. Hekimsen'in açıklamasından sonra vatandaşlar 17 Mayıs ve 18 Mayıs'ta aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Sağlık sendikası Hekimsen geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doktorların Mayıs ayında 6 gün grev yapacağını duyurdu.

Aile hekimleri 17 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Sağlık sendikası Hekimsen yaptığı açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." dedi. Greve tyüm doktorlarkatılmayacak. Sağlık ocaklarında 17-18 Mayıs'ta aile hekimine muayene olmak mümkün olabilir. Bağlı olduğunuz sağlık ocağının telefonunu internetten bularak sağlık ocağınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Bugün (17 Mayıs-18 Mayıs) sağlık ocakları kapalı mı?

17 Mayıs-18 Mayıs tarihlerinde doktorların grevde olacağı duyurusu vatandaşları endişelendirdi. Hkimsen 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. Greve bazı doktorlar katılacak. 17-18 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık olması bekleniyor.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle sağlık ocakları kapalı olacktır. Sağlık ocakları resmi tatillerde kapalıır. Sağlık hizmeti almak isteyenler Acil servislerine yönelmelidir.

İSTANBUL SAĞLIK OCAKLARI TELEFONLARI

Sağlık Ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.