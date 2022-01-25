Ahu Turanlı kimdir? Ahu Turanlı Fatma Girik'in neyi oluyor? Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik koronavirüse bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölüm haberi sanat camiasında yasa neden olurken Ahut Turanlı ismi de sıkça duyulmaya başlandı. Fatma Girik'in son anlarında yanında olan Ahu Turanlı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı hakkında bilinmeyenler...

Türk sinemasının efsane kadın oyuncularından Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatma Girik'in ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. 180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Keskin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Fatma Girik'in son anlarında yanında olan Ahu Turanlı da Girik'in ölmeden önce son fotoğrafını paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü. Fatma Girik'in manevi kızı olduğu bilinen Ahu Turanlı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ahu Turanlı kimdir?

Fatma Girik'in son anlarında yanında olan kişinin Ahu Turanlı olduğu öğrenildi.

Fatma Girik'in mirasının bir kısmını da Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edildi. Peki Ahu Turanlı kimdir?

Fatma Girik, 57 yıl Mehduh Ün ile yaşadı. Evlenmeyen çiftin hiç çocuğu olmadı. Fatma Girik ile birlikte olan Mehduh Ün eşi intihar eder diye boşanmadı ve çiftin ilişkisi 57 yıl boyunca devam etti.

Fatma Girik'in hiç çocuğu olmadı. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında bir kızı vardı.

Ahu Turanlı Fatma Girik'in yeğenidir. Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızı olan Ahu Turanlı özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışmaktadır.

İddialara göre Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı iddia edildi.

Fatma Girik'in Ahu Turanlı'yı çok sevdiği biliniyordu.

Fatma Girik'in ölüm nedeni nedir?

Fatma Girik'in ölüm nedeni açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre 79 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Girik'in ölüm nedeni, Kovid-19'a bağlıçoklu organ yetmezliği olarak bildirildi.