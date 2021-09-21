Adana hava durumu (30 günlük)

Adana hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Adana’nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Adana’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Adana’da hava durumu nasıl olacak? Adana’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Adana'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Adana'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Adana'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Adana hava durumu..

Adana 30 günlük hava durumu (21 Eylül 2021 Salı ve 2 Eylül 2021 Perşembe)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Adana'da hava sıcaklığı maksimum 35 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 27 derece olarak ölçülmüştür. Adana'da 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 16 derece olarak ölçülmüştür. 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında Adana'da sağanak yağış görülse de genel olarak bol güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 22 Eylül Çarşamba ve 23 Eylül Perşembe sağanak yağışın görüleceği Adana'da diğer günler sıcak ve bol güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 31-32 derece arasında olacaktır.

21 Eylül Salı Adana hava durumu

21 Eylül 2021 Salı günü Adana'da 34 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GGB 19 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %49

Çiy Noktası: 22 C

Bulut Oranı: %35

Basınç: ↑ 1012 mbar

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