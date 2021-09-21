İstanbul hava durumu (30 günlük)

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul’un Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul'un Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (21 Eylül 2021 Salı ve 2 Eylül 2021 Perşembe)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 26 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 13 derece olarak ölçülmüştür. 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bazı günler sağanak yağış görülse de genel olarak parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 22 Eylül Çarşamba, 23 Eylül Perşembe ve Ekim ayının ilk dört günü sağanak yağışın görüleceği İstanbul'da diğer günler serin ve hafif güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 21-23 derece arasında olacaktır.

21 Eylül Salı İstanbul hava durumu

21 Eylül 2021 Salı günü İstanbul'da 23 derece parçalı bulutlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KKD 23 km/sa

Görüş Uzaklığı: 11 km

Nem: %55

Çiy Noktası: 13 C

Bulut Oranı: %57

Basınç: ↑ 1020 mbar

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