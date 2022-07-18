Acun Ilıcalı kiminle kavga etti? Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti?

Acun Ilıcalı kiminle kavga etti? Acun Ilıcalı bir anda gündeme 'tartışma' konusuyla geldi. Bir mekanda Şeyma Subaşı ile tartıştığı kaydedilen Ilıcalı için binlerce yorum yapıldı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı bir anda gündeme 'tartışma' konusuyla geldi. Bir mekanda Şeyma Subaşı ile tartıştığı kaydedilen Ilıcalı için binlerce yorum yapıldı. Peki Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı kiminle kavga etti?

Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, önceki gün eski eşi Acun Ilıcalı ile bir mekanda bir araya geldi. Ancak iddiaya göre ikili arasında gergin anlar yaşandı. Şeyma Subaşı'nın eski eşine sesini yükselttiği ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden kavga etti?

Tanıkların aktarmalarına göre; Subaşı, herkesin içinde Ilıcalı ile kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka konularını tartıştı. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı'nın mekanı terk ettiği iddia edildi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de birlikteliklerini sonlandıran ve ardından barışan çiftin ayrılması, sevenlerini üzmüştü.

Son günlerde Mohammed Alsaloussi ve Subaşı'nın kızı Melisa ile fotoğrafı nedeniyle barıştıkları iddia ediliyor. Fakat çiftten henüz net bir açıklama gelmedi.