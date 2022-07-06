Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi evleniyor mu? Mohammed Alsaloussi kiminle evleniyor?

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi evleniyor mu? Şeyma Subaşı ile evlenmesi beklenen Mohammed Alsaloussi, İsrailli model Eden Polani’yle yeni bir aşka yelken açtı. Mohammed Alsaloussi kiminle evleniyor? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı ile evlenmesi beklenen Mohammed Alsaloussi, İsrailli model Eden Polani'yle yeni bir aşka yelken açtı. Mohammed Alsaloussi kiminle evleniyor? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi evleniyor mu?

Şeyma Subaşı'nın Meedo lakaplı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dargın bir barışık ilişkileri sonlanan çiftten, barışma haberi bekleniyordu.

Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani'ye kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Paris'ta sevgilisiyle yemek yerken görülen Meedo, evlilik hazırlıklarına başlamıdığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı?

Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti. Daha sonra ilişkilerini toparlayan çift ayrıldı. İlişkileri 1,5 yıl sürmüştü. .