A101 kimin? A-101'in sahibi kim? A-101'in sahibi Turgut Aydın kimdir? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Market fiyatlarında yaşanan hızlı artış vatandaşın en önemli gündemini oluşturuyor. Başlatılan soruşturma sonucunda bazı zincir marketlerine de ciddi oranda ceza kesilmiştir. Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet gösteren zincir marketlerden biri olan A-101'in kime ait olduğu ve sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

A101 kimin? A-101'in sahibi kim? A-101'in sahibi Turgut Aydın kimdir? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Market fiyatlarında yaşanan hızlı artış vatandaşın en önemli gündemini oluşturuyor. Başlatılan soruşturma sonucunda bazı zincir marketlerine de ciddi oranda ceza kesilmiştir. Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet gösteren zincir marketlerden biri olan A-101'in kime ait olduğu ve sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

A101 kimin?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan ve 81 ilte binlerce şubesi bulunan A-101 marketleri Aydın ailesine aittir. Turgut Aydın'ın başında bulunduğu A101 mağaza sayısında en ykın rakibini geride bırakmayı başardı.

A-101'in sahibi kim?

A101'in sitesinden yönetim kuruluna baktığımızda yönetimde Ahmet Yaşar Aydın'ın, Turgut Aydın'ın ve Ayhan Aydın'ın yer aldığını görüyoruz.

A-101'in sahibi Turgut Aydın kimdir?

A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Aydın, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken İstanbul'a göç ederek iş hayatına atılan Turgut Aydın önce ticari şirketler sonrasında ise sanayi şirketleri kurmuştur. Turgut Aydın A101 marketlerin sahibi olarak da biliniyor. Turgut Aydın kendi adını taşıyan Turgut Aydın Holding'in de kurucusudur. Holding pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Turgut Aydın Holding kimin?

Turgut Aydın Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

Holdingin temelleri 1958 yılında girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul'da ticarete atılması ve 1976 yılında Dömeks şirketinin kurulmasıyla atılmıştır. Sahibi olduğu şirketlerin başarılı faaliyetleri sonucu Turgut Aydın Holding A.Ş. kurulmuş ve grup şirketleri holding bünyesinde toplanmıştır. 2014 yılı itibarıyla holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi şirketler yer almaktadır. 1996 yılında kurulan Bank Asya'nın kurucu 16 ortağından biridir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın kimdir?

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Ahmet Yaşar Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın kimdir?

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olan Ayhan Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

A101 nedir?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye'de indirim marketi pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101 Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibariyle 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'dır. 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Aydın İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. A101 Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Yaşar Aydın, A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Turgut Aydın'ın oğludur. Yönetim kurulu son üyesi ise Ayhan Aydın'dır.

A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamüller, süt ve sütlü mamüller, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar, bisküvi ve şekerleme, konserve ve baharatlar, margarin ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler, dondurma ve dondurulmuş ürünler, deterjan ve temizlik ürünleri, kâğıt ürünleri, kozmetik ürünleri, gıda dışı ürünler gibi ürün grupları yer almaktadır.