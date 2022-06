96. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? Belli oldu mu?

1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak.

1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" adlı kısrağının kazandığı ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışlarının derbisi" olarak ifade edilmektedir.

Üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildiği çim parkurda 2400 metre mesafe koşusuna bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış 17.15'te başlayacak.

İki yılın ardından seyircili gerçekleştirilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2'si seyircisiz yapılan Gazi Koşusu bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak.

Veliefendi Hipodromu'nda her yıl şenlik havasında düzenlenen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında seyircisiz gerçekleştirildi. 96. Gazi Koşusu'na yarışseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yarışacak safkanlar

96. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası Safkan Sahibi Jokey

1 Age of Fire Deniz Kurtel Mustafa Çiçek

2 Anadolu Gururu T. İzzet Aksoy Olivier Peslier

3 Baba Şahin Hasan Koçyiğit Ferit Yardımcı

4 Bold Sea Rover Melis Kurtel Emin Akın Sözen

5 Bright Hope Özlem Ege Karamazı Tolga Yıldız

6 Cafer Bey İsa Özkan Mahmut Turan

7 Captain Fantastic Sema Ulaş Nevzat Avcı

8 Cheeky Son Dursun Konukcu Mehmet Kaya

9 Çakırlar Semra Aksu Mehmet Salih Çelik

10 Dollar Man Ender Mehmet Karaman Kadir Tokaçoğlu

11 Final Dance Nimet Arif Kurtel Halis Karataş

12 Hardmet Harun Kahraman Lanfrango Dettori

13 Maximus Boy Adnan Türkoğlu Sadettin Boyraz

14 Mystic Power Tayral Tutumlu Ayhan Kurşun

15 Rage Of The Wind Deniz Kurtel Vedat Abiş

16 Royal Baby Alaettin Özcan Görkem Özçelik

17 Sigoş Onur Dilbaz Gökhan Kocakaya

18 Zala Bey Celal Alaz Adalı Ahmet Çelik

19 Zorro Cüneyt Yıldızhan Hışman Çizik

20 Karakraliçe Murat Sarraç Mehmet Akyavuz

21 Mucize Kız Ahmet Korkmaz Müslüm Çelik

22 Secret Power Emrah Karamazı Özcan Yıldırım