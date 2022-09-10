İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı? Kaç bin kişi 100. yıl kutlamasına katıldı? İzmir'de 9 Eylül'de kaç bin kişi Gündoğdu Meydanına geldi? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda başlayan ve kordon alanı boyunca hınca hınç dolan alanda ışık gösterileri ile büyüleyici görüntüler oluştu. Tarkan'ın da konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na kaç kişi olduğu, 9 Eylül 100. yıl kutlamalarına kaç bin kişinin katıldığı merak edilmeye başlandı.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı? Kaç bin kişi 100. yıl kutlamasına katıldı? İzmir'de 9 Eylül'de kaç bin kişi Gündoğdu Meydanına geldi? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda başlayan ve kordon alanı boyunca hınca hınç dolan alanda ışık gösterileri ile büyüleyici görüntüler oluştu. Tarkan'ın da konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na kaç kişi olduğu, 9 Eylül 100. yıl kutlamalarına kaç bin kişinin katıldığı merak edilmeye başlandı.

İzmir 9 Eylül'de unutulmaz bir gece yaşadı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan'ın da konser verdiği gecede Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan kalabalık kordon oyunca devam etti. Görsel bir şölen yaşanan gecede alanda kaç kişi olduğu, Tarkan konserine kaç kişinni katıldığı, Gündoğdu Meydanı'nda kaç bin kişinni olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda kaç kişi vardı?

9 Eylül Cuma günü İzmir'de başlayan kutlama gösterilerinin adresi Gündodu Meydanı oldu. İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan ve Kordon boyunca oluşan kalabalık görenleri şaşırttı. 9 Eylül'de etkinliklere katılan sayısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak görüntülere bakılırsa yüz binlerce kişinin Gündoğdu Meydanı'nda yer aldığı görülüyor. İddialara göre İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 9 Eylül'de 1 milyona yakın kişinin olduğu ifade ediliyor.

Kaç bin kişi 100. yıl kutlamasına katıldı?

İzmir'de düşman işgalinden kurutuluşun 100. yıl dönümü dün kutlandı. Etkinliklere yüz binlerce kişi katıldı. Işık gösterileri, konserler ile devam eden gecede etkinliğe katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

İzmir'de 9 Eylül'de kaç bin kişi Gündoğdu Meydanına geldi?

Gelen görüntüler sosyal medyanın da gündemindeydi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve fotoğraflara göre İzmir'de 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'na 100 binlerce kişi katıldı.

Gündoğdu Meydanı kaç kişilik?

Gündoğdu Meydanı İzmir'in en önemli konser, açık hava miting alanlarından. İzmir'in merkezinde bulunan meydanın 1. Kordon ve 2. Kordon'un toplam alanını ile birlikte toplam 1 milyon 500 bin kişilik olabileceği iddia ediliyor.

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