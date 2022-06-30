8/1-7/2-6/3-5/1-4-1 Polis maaşı ne kadar? 2022 Temmuz kademe ve dereceye göre zamlı polis maaşı kaç TL? Polis 2022 maaşı ne kadar oldu? soruları şu sıralar binlerce polis memuru tarafından internette araştırılmaya başlandı. Memurlar gibi polisler de Temmuz ayında maaşlarına zam alacaklar. Yapılan tahminlere göre polis maaşlarına yüzde 40-42 oranında Temmuz zammı bekleniyor. Peki bu tahminlere göre polis kademe, derece ve kıdeme göre maaşlar ne kadar olacak?

8/1-7/2-6/3-5/1-4-1 Polis maaşı ne kadar? 2022 Temmuz kademe ve dereceye göre zamlı polis maaşı kaç TL? Polis 2022 maaşı ne kadar oldu? soruları şu sıralar binlerce polis memuru tarafından internette araştırılmaya başlandı. Memurlar gibi polisler de Temmuz ayında maaşlarına zam alacaklar. Yapılan tahminlere göre polis maaşlarına yüzde 40-42 oranında Temmuz zammı bekleniyor. Peki bu tahminlere göre polis kademe, derece ve kıdeme göre maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca memur gibi polisler de Temmuz 2022'de maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Bilindiği üzere hükümet kanadından memur maaşlarına enflasyonun üzerinde bir zam yapılacağı belirtilmişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre ve Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahminine göre memurlara yüzde 40 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak bunun üzerine 2 yada 2.5 oranında ek zam gelmesi halinde memur maaşlarına yüzde 42 gibi bir zam yapılması muhtemel görünüyor. 2022 Temmuz ayında polis maaşlarına da bu oranda zam gelebilir. Ancak son ve net oranlar 4 Temmuz'da açıkalanacak olan Hazira ayı enflasyon oranı ile netlik kazanacak.

8/1-7/2-6/3-5/1-4-1 Polis maaşı ne kadar?

Yüzde 40 üzerinden bir hesaplama yapılırsa 8'e 1 polis memuru maaşı 13.600 TL civarına çıkması bekleniyor. Yüzde 42.25 üzerinden bir hesaplama yapılırsa 8/1 polis memuru maaşı 13.904 TL'ye çıkması bekleniyor.

2022 Temmuz kademe ve dereceye göre zamlı polis maaşı kaç TL?

2022 yılının Ocak ayında memurlar gibi polisler de yüzde 35 zam almıştı. Polis maaşlarına yapılan zamdan sonra kademe ve dereceye göre polis maaşları 2021 Ocak-Haziran döneminde şöyle olmuştu;

En düşük polis maaşı 2022 yılında 9 bin 500 TL olmuştu.

8/1 kademe ve derece polis maaşı 9515 TL olmuştu.

Başkomser maaşı ne kadar olacak? (Tahmini)

3/1 kadme ve dereceki bir başkomser yüzde 40 zam yapılırsa 15655 TL maaş alacak. Ancak yüzde 42.25 oranında zam gelirse maaşı 15990 TL'ye çıkacak.

NOT: 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonundan sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak.

En düşük polis maaşı kaç TL?

Polislere 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmini üzerinden bir hesaplama yapılırsa en düşük polis memuru maaşı 9 bin 500 TL'den 13.300 TL'ye çıkması bekleniyor.

En ddüşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya yükselecek.

NOT: Yukarıda belirtilen rakamlar ve ücretler tahmine dayalı yapılmıştır. Polis maaşları 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamlarından sonra belli olacak. Ayrıca bunun üzerine ek zam yapılıp yapılmayacağı da ilerleyen günlerde belli olacak. Yukarıdaki bilgiler yüzde 40 ve yüzde 42 oranında zam beklentisine göre verilmiştir.