600 puan ek gösterge ile maaşlar artacak mı? 600 ek gösterge emekli ikramiye ve maaşı kaç TL artacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı ek göstergelerdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı verileceğini duyurdu. Memur ve memur emeklileri de 600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca memur ve emekli 600 puan ek gösterge ile maaşlar artacak mı? 600 ek gösterge emekli ikramiye ve maaşı kaç TL artacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısıan geçen Erdoğan 3600 ek göstergelerin kapsamının daha da genişletildiği müjdesini verdi. Erdoğan açıklamasında tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge verileceğini duyurdu.

Kabine Toplantısı sonrası konuşan ERdoğan şunları belirtti: Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır.

600 puan ek gösterge ile maaşlar artacak mı?

600 pualık ek gösterge artışı memurları oldukça sevindirdi. Tüm memurlara en az 600 puanlık yapılan ek gösterge artışları memur maaşlarında ciddi bir artışa neden olmayacak. Ancak emeklilik maaşları ve emeklilik aikramiyelerini büyük oranda artıracak.

600 ek gösterge emekli ikramiye ve maaşı kaç TL artacak?

Emekli aylıklarında 1391 liraya, emekli ikramiyesinde 50 bin 150 liraya kadar varan artışlar söz konusu olacak.

Öğretmen, Polis, Hemşire 3600 ile ne kazandı?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin tamamı 3600 ek göstergeye ulaştı. Bu meslek grupları içinde 2200-2600 ek göstergesi olanlar da 3600'e çıkmış oldu. Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 Aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1390 lira artış olacak.

İkramiyesi de 50 bin lira artacak. Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 50 bin liradan 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.