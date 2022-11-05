6 Kasım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Boğaz Köprüsü kaçta kapatılacak?

6 Kasım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? Boğaz Köprüsü kaçta kapatılacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda bu yıl 44.'sü gerçekleştirilen N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de 6 Kasım Pazar günü saatlerce kapalı olacak. Araçlarıyla köprüden geçmek isteyen sürücüler ise 6 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış ve kapanış saatleri...

6 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Boğaz Köprüsü ne zaman açılacak? Boğaz Köprüsü saat kaçta kapatılacak? İstanbul Maratonu bu yıl 6 Kasım Pazar günü yapılacak. Maratona binlerce propfesyonel atletin yanında on binlerce vatandaş da katılacak. Halk koşusuna büyük ilgi gösteren vatandaşlar sabırsızlıkla maratonun başlamasını bekliyor. Martonun başlamasından saatler önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

6 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı?

Maraton Asya kıtasında 15 Temmuz ŞEhitler Köprüsü girişlerinde başlaycak. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişlerine kapalı olacak. Köprü maratonun köprü geçiş etabının sona ermesiyle ilerleyen saatlerde araç trafiğine açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak?

On binlerce kişi halk koşusuna katılacak. 6 Kasım'da İstanbul'da maraton şenliği yaşanacak. İstanbul Maratonu nedneiyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saat 03.00'te kapatılacak. Köprü maratonun sona ermesinin ardından yaklaşık olarak 12.30 itibari ile yeniden araç trafiğine açılacak. Yola çıkmak isteyen sürücülerin köprü açılış saatlerine dikkat ederek yola çıkmasında büyük fayda var.

6 Kasım Pazar Maratonda boğaz Köprüsü saat kaçta kapatılacak?

İStanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te araç geçişlerine kapatılacak. Araçlar bu saatten sonra FSM Köprüsü'nü kulalnabilirler.

Halk koşusu güzergahı

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

İstanbul Maratonu başlama saatleri

Paten Yarışı Başlangıcı 08.40

Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı 08.45

42K Yarış Başlangıcı 09.00

15K Yarış Başlangıcı 09.15

Halk Koşusu Başlangıcı 09.45

42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00

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