İstanbul'da 6 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu yapılacak. Maratona çok sayıda profesyonel atlet katılacak. Halk koşusu için de binlerce kişinin start noktasında yerini alması bekleniyor. İstanbul Maratonu halk koşusuna bebek arabasıyla katılmak isteyen aileler İstanbul Maratonu bebek arabası ile katılma? Bebek ile halk koşuna gidilir mi, yasak mı? Bebek ve çocuklarla Avrasya maratonuna katılınır mı? sorularına yanıt arıyor.

On binlerce kişinin katılması beklenen İstanbul Maratonu 6 Kasım'da koşulacak. İstanbul'da önemli güzergahlarda trafik akışı da bu süre zarfında olmayacak. Trafiksiz ve güzel bir İstanbul gününde maratomna ailesi ile birilikte katılarak güzel vakit geçirmek isteyenler bebek arabası ile maratona gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Bebeği olanlar İstanbul Maratonu bebek arabası ile katılma serbest mi? Bebek ile halk koşuna gidilir mi, yasak mı? Bebek ve çocuklarla Avrasya maratonuna katılınır mı? sorularına yanıt arıyor.

İstanbul Maratonu bebek arabası ile katılınır mı?

İstanbul Maratonu'nda yoğunluk yaşanabilir. Yoğunluktan yetişkinler etkilenmeyeblir ancak bebekler yaşanan yoğunluktan olumsuz etkilenebilir. Yoğunluğun bebeğinize güvenlik sorunu yaşatabilecek olması sebebi ile alana bebek arabası ile gelinmesi tavsiye edilmemektedir.

Bebek ile halk koşuna gidilir mi, yasak mı?

Bebek arabası ile İstanbul Maratonu halk koşusuna katılmak yasak değildir ancak bebek arabası ile yarışa katılmak yaşanabileeck olusuz durumların önüne geçilmesi için tavsiye edilmiyor.

Bebek ve çocuklarla Avrasya maratonuna katılınır mı?

Yarış Alanına sadece göğüs numarası olanlar alınacaktır. Ailece iştirak edecek katılımcıların her bir aile üyesinin ayrı ayrı kayıt olması gerekmektedir. 6 Kasım 2022 yılı itibariyle 16 yaşını doldurmuş herkes Halk Koşusu'na katılabilir.

İstanbul Maratonu halk koşusu nereden başlayacak?

Halk koşusu başlangıç noktası Altunizade Köprüsü'dür. Start alanına Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Başlangıç noktasına girişlere 10:15'e kadar izin verilecektir. Bu saatten sonra başlangıç noktasına giriş yapılamayacaktır. Halk koşusu sporcuları için zaman sınırı 1 saat 30 dakikadır. Saat 12.00 itibari köprü trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.

Sporcuların Koprüyü geçme zamanı 11:00

Beşiktaş sapağını geçme zamanı 11:30

Yarışı bitirme zamanı Dolmabahçe : 12:00

İstanbul Maratonu hakkında

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya maraton fikri, 1979'da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana üç kez güzergâh değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergâhta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.