İstanbul maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede başlayacak? 8 km maratonda Boğaz köprüsünden geçilecek mi? Halk koşusu güzergahı

İstanbul maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede başlayacak? 8 km maratonda Boğaz köprüsünden geçilecek mi? İstanbul'da 44. kez düzenlenecek olan eski adıyla Avrasya Maratonu yeni adıyla N Kolay İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü koşulacak. Maratona profesyonel koşucuların yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Halk koşusunda 8 kilometre koşulacak. İstanbul maratonu halk koşusu 09.45'te Altunizade'den başlayacak. Peki Halk koşusu nerede bitecek?

İstanbulluların her sene meakla beklediği N Kolay İstanbul Maratonu bu kez 44. kez koşulacak. Dünya genelinde profesyonel atletleri ağırlayan maraton Asya'dan Avrupa'ya koşulan ilk maraton olma özelliğini de taşıyor. Atletler büyük ödülün sahibi olmak için 42 kilometrelik etabı koşarak geçirecek. Vatandaşlar da 8 kilometrelik halk koşusuna katılabilecek. Peki İstanbul maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Avrasya Maratonu halk koşusu nereden başlayıp nerede bitecek? 8 km maratonda Boğaz köprüsünden geçilecek mi?

İstanbul maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede başlayacak?

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organie edilen ve her sene binlerce kişinin katıldığı N Kolay İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü koşulacak. Asya'dan Avrupa'ya koşulacak maratonda atletler 42 kilometre katedecek. Halk koşusunda ise vatandaşlar 8 km yol gidecek. İstanbul Maratonu halk koşusu başlangıç saati 09.45 olarak açıklandı.

8 km maratonda Boğaz köprüsünden geçilecek mi?

HAlk koşusuna katılanlar Altunizade'den başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyyerek geçecek.

İstanbul maratonu halk koşusu güzergahı

Halk koşusu Altunizade Köprüsünün altında start alacaktır. Akabinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçen yarış maraton güzergâhı ile aynı güzergâhı kullanacak ve Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan İnönü Stadı İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda son bulacaktır.

İstanbul Maratonuna kaç kişi katıldı?

World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori'de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişi parkura çıkacak.

İstanbul Maratonu başlama saati

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni

İstanbul Maratonu hakında

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya maraton fikri, 1979'da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana üç kez güzergâh değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergâhta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.

Yarışa kayıt yapabilmek için, katılımcıların yarış günü 18 yaşında veya daha ileri yaşta olmaları gerekir. Üç farklı kategoride koşulan yarışta ayrıca engelli sporcular için özel bir kategori de vardır. 2003 yılında dünyanın her tarafından gelen 571 atlet (523 erkek ve 48 kadın) sadece maraton koşusunda yer aldı. 1998 yılındaki halk koşusuna katılanların rekor sayısı 150.000 kişiydi.

1997 yılında yarış rekoru 2 saat 13 dakika ve 37 saniye ile Etiyopyalı erkek atlet Taye Moges tarafından kırıldı. Kadınlarda ise 2005 yılında rekor Rus kadın atlet Madina Biktagirova tarafından 2:34:25 ile tesis edildi. 2006 yılında, yarış rekoru erkeklerde Litvanyalı atlet Mindaugas Pukstas tarafından 2:12:52 ile kırıldı ve kadınlarda Rus atlet Madina Biktagirova kendisine ait olan rekoru 2:28:21 ile yeniledi.

Maratonda para ödülleri, ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete veriliyor. İlk üç sıralama için sırasıyla US$35,000, US$15,000 ve US$10,000 verilir. Yarış rekoru kıran bir atlet US$5,000 ikramiye ile ödüllendirilir. İkramiyeler ayrıca 2:14:00 ve 2:04:55 veya daha iyi zaman için erkeklerde ve 2:33:00 ve 2:15:25 veya daha iyi zaman için kadın atletlerde US$500 - US$100,000 arası vardır.

2013 yılında ise İstanbul Maratonu'na Vodafone, 2020 yılında ise N Kolay sponsor oldu.