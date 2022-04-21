Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin yaptırımlarına misilleme olarak 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks, Pentagon Sözcüsü John Kirby ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kişilerin süresiz olarak Rusya Federasyonu'na girişleri reddedildi" denildi. TRT haber .