DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım
47/1-b trafik cezası nedir? 2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Hangi kurala uymayınca 47/1-b cezası kesilir?
İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Hiranur İnsanlığa Olan Hizmetini Yıllardır Devam Ettiriyor!
Disney Plus Kaçış dizisi ne zaman başlayacak? Disney Plus Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?
Besicilere 2022 destek ödemesi yapıldı mı? Manda Malak ve Buzağı destekleri ne zaman hesaplara yatacak? Ödemeler başladı mı?
Güneş lekelerini yok eden lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri
Serverlar.gen.tr Forum Sitesi
Almanya, Rus dezenformasyon kampanyasına karşı mücadele istiyor
Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor
1 Mayıs resmi tatil mi? Arefe günü çalışılacak mı? 1 Mayıs 2022 Arefe günü resmi daireler ve bankalar açık mı?
Birleşik Krallık'ta virüs bulaşan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı
22 Nisan Cuma günü burç yorumları
Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim?
Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım

Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

15 Dakika Önce
2022-04-21 19:03:28
Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin yaptırımlarına misilleme olarak 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks, Pentagon Sözcüsü John Kirby ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kişilerin süresiz olarak Rusya Federasyonu'na girişleri reddedildi" denildi. TRT haber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş