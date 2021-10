Rekabet Kurulu marketlerde fahiş fiyat denetimi sürecini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde 5 zincir markete başlatılan soruşturma marketlerin sözlü savunmasının alınmasıyla devam etmişti. Bugün yapılan açıklamada marketlere dev para cezaları kesildi. Vatandaşlar 5 zincir marketin hangi marketler olduğunu da merak ediyor. Peki 5 zincir market hangi market? Hangi markete ne kadar ceza kesildi? 5 zincir marketin adı ne? İşte 5 zincir market ve kesilen ceza miktarı...

Zincir marketlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Piyasada fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla başlatılan soruştumada 5 zincir markete rekor seviyelerde para cezaları kesildi. Ayrıca bir tedarikçi firmaya da para cezası kesildi. Market raflarındaki fiyatların sürekli artmasından şikayet eden vatandaşlar da açıknan para cezasındna sonra 5 zincir market hangi market? Hangi markete ne kadar ceza kesildi? 5 zincir marketin adı ne? gibi soruları sormaya başladı. İşte ceza kesilen 5 znciri market ve aldıkları para cezası miktarı...

5 zincir market hangi market?

5 zincir ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL gibi rekor sayıalbilecek bir para cezası kesildi.

BİM'e 958,1 milyon TL para cezası

CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL para cezası

Migros'a 517,7 milyon TL para cezası

Şok Marketler'e 384,4 milyon TL para cezası

Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL Tedarikçi firma Savola Gıda'ya (Yudum) 22,2 milyon TL para cezası

Soruşturmada ceza almayan marketler

1. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

3. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

4. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

5. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

6. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

7. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

8. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

9. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

10. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

11. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

12. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

13. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

14. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

15. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

16. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

17. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

18. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

19. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

20. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

21. Dalan Kimya End. A.Ş.

22. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

23. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Zincir market nedir?

Zincir market ya da mağaza; benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip marketlere deniyor.

