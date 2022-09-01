5-9 Eylül'de kaç saat ek ders yatar? 1-2 Eylül'de ek ders ödenecek mi? Seminerde kaç saat ek ders ücreti yatacak? Her yeni eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerin katıldığı eylül seminerlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. MEB açıkladığı takvimle seminerlerin 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Öğretmenler de seminer haftasında ne kadar ek ders ücreti alacaklarını şimdiden hesaplamaya başladı.

5-9 Eylül'de kaç saat ek ders yatar? 1-2 Eylül'de ek ders ödenecek mi? Seminerde kaç saat ek ders ücreti yatacak? Her yeni eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerin katıldığı eylül seminerlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. MEB açıkladığı takvimle seminerlerin 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Öğretmenler de seminer haftasında ne kadar ek ders ücreti alacaklarını şimdiden hesaplamaya başladı.

Öğretmen seminerleri Eylül ayında 5-9 Eylül tarihleri arasında başlıyor. 1-2 Eylül tarihleri arasında ise öğretmenler idari izinli sayılıyor.

1-2 Eylül'de ek der ödenecek mi?

Okul idarecileri 1-2 Eylül tarihleri arasında ek ders ücreti alırlar. Ancak öğretmenler ise 1-2 Eylül tarihleri arasında ek ders ücreti alamayacaklar. Öğretmenler üzerinde ek ders yükü olmadığı için bu tarihler arasında idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmez.

5-9 Eylül'de kaç saat ek ders yatar?

5-9 Eylül tarihleri arasında seminerde olan öğretmenler kaç saat ek ders ücreti alacaklarını araştırmaya başladı. Uyum haftasında derse girecek olan öğretmenler ile birlikte seminerlere katılacak olan öğretmenlere seminer haftasında ek ders ücreti ödenecek. 5-9 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenler 15 saat ek ders ücreti ödenir.