3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli aylığı 3600 ek gösterge ile ne kadar artar?

3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği 3600 ek göstergede yavaş yavaş mutlu sona geliniyor. Ekim ayında yeni yasama çalışmalarına başlayan TBMM'nin en önemli gündemlerinden biri de 3600 ek gösterge görüşmeleri olacak. Memurlar ve memur emeklileri de 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Peki Emekli aylığı 3600 ek gösterge ile ne kadar artar? 3600 ek gösterge ile emekli aylığına ne kadar zam olacak? 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte ek gösterge konusunun maaşlara ve ikramiyelere etkisi;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda yaptığı değerlendirme çözüm bekleyen milyonlarca memur ve memur emeklisini umutlandırmıştı. Bilgin'in açıklamasının ardından 3600 ek gösterge konusunda büyük bir ilerleme sağlandı.

3600 ek göstergenin yakında TBMM'de yasalaşması bekleniyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin kesesini doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterlerde sona gelindi. TBMM'ye yakın zamanda sunulması beklenen 3600 ek gösterge yasası ile bir çok memurun maaşı artacak, milyonlarca memurun emekli aylığı yükselecek ve ikramiyeleri artacak. 4 milyona yakın memur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 3600 ek göstergelerin maaşlara ve aylıklara etkisi aşağıda sıralanmıştır...

3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Posta'da yer alan habere göre, 3600 ek gösterge ile ortalama bir emekli memur maaşının yaklaşık olarak 1000 TL artması bekleniyor.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

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