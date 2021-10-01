3600 ek gösterge zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge zamlı maaşlar | Milyonlarca memur yıllardır ek göstergelerin çıkmasını bekliyordu. 3600 ek göstergelerle ilgili çalışmalarda sona gelindi. 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz.' dedi. 3600 ek göstergeler ile milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında artış olacak. Peki 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca kişi 3600 Ek gösterge yasasının çıkmasını dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge meslesine ilişkin yaptığı ilk açıklama memurları ve emeklileri sevindirdi. Bilgin açıklamasında "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." dedi. Bilgin'in yaptığı açıklama ile 360 ek gösterge konusunda çalışmalar da başlamış oldu. AK Parti yönetimi 3600 ek göstergelerle ilgili taslak çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlar taslağın bir ance yasalaşmasını talep ediyor.

3600 ek gösterge ile memurlarn maaşları, emeklilerin emekli aylıkları ve emekli ikramiyerlerinde artış yaşanacak. Memurlar 3600 ek göterge çalışmalarına hız verilen şu günlerde kendi maaşlarında nasıl br artış olacağını araştırmaya başladı. 1.6 milyon memurun yeni düzenlemeden yaralanabielceği tahmin ediliyor. 3600 ek gösterge ile memurların ve emeklilerin maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. Peki 3600 ek gösterge zamlı maaşlar ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda bir çok meslek grubundan mlyonlarca memurn maaşları artacak. Yapılan değerlendirmeye göre mmemur ve emeklilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış olması bekleniyor. Peki 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi nedir? İşte 3600 ek göstergenin memur maaşlarına etkisi;

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye çıkacak.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

2021 Temmuz memur maaşları

Vali 14.835 TL

Genel müdür (1/4) 14.914 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839 TL

Memur (Lisans - 9/1) 4.841 TL

Öğretmen (1/4) 6.049 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648 TL

Başkomiser (3/1) 7.833 TL

Polis memuru (8/1) 6.859 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Mühendis (1/4) 8.001 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 TL

Vaiz (1/4) 6.285 TL

Avukat (1/4) 7.639 TL

En düşük memur maaşı 4.542 TL

Eroğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.