3600 ek gösterge maaşa etkisi | 3600 ek gösterge öğretmen, polis, memur zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge öğretmen, polis, memur maaşı ne kadar olur? 3600 ek göstergelerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz.' dedi. Bu gelişme milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Ek gösterge kabul edilirse memurların maşlarında artış olması bekleniyor. Öğretmen, polis ve yüz binlerce memur 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor.

3600 ek gösterge maaşa etkisi | 3600 ek gösterge öğretmen, polis, memur zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge öğretmen, polis, memur maaşı ne kadar olur? 3600 ek göstergelerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." dedi. Bu gelişme milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Ek gösterge kabul edilirse memurların maşlarında artış olması bekleniyor. Öğretmen, polis ve yüz binlerce memur 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor.

3600 ek gösterge konusu memurların yıllardır çözüme kavuşması için beklediği konuların başında geliyordu. Yaşanan son gelişmeler 3600 ek gösterge konusunu yeniden gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergelerle ilgili yaptığı açıklama da memurları umutlandırdı. Peki 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, memur maaşı ne kadar olur?

3600 ek gösterge maaşa etkisi

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan 3600 ek göstergelerle ilgili detayalara deyindi. Doğan yazısında şunlardan bahsetti: Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

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