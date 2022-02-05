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3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?
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TIMETURK / GENEL / 3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı? 2 milyona yakın kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda sona gelindi. Yıllardır çıkması beklenen 3600 ek göstergelerle ilgili tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son açıklama ile milyonlarca kişiyi sevindirdi.

1 Saat Önce
2022-02-05 11:17:17
3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 ek gösterge çıkış tarihi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamlarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda da tarih veren Oktay milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Alacakları maaştan ikraimyelere kadar pek çok kalemde artış sağlayan 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağına ilişkin konuşan Fuat Oktay şunları söyledi: "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek."

Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin , hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç Mayıs – Haziran ayında Meclis'e intikal ettirileceğini ifade etti. Yasa bu yıl içinde Meclis'te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 ek gösterge maaşa etkisi (Öğretmen-Polis-Hemşire) 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı artacak mı?
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