Yeni yıla sayılı günle kala öğrenciler ve veliler 31 Aralık'ta okul var mı? 31 Aralık'ta okul yarım gün mü? 31 Aralık Cuma okul tatil mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. 2022 yılında yılbaşı Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk geldiği için bu sene yılbaşı tatil olmayacak. 31 Aralık'ta ise okullarda tam gün eğitim olacak. İş yerlerinde ise tam mesai uygulanacak.

31 Aralık'ta okul var mı? 31 Aralık Cuma okul tatil mi? sorusu yılbaşı için plan yapan binlerce öğrenci tarafında soruluyor. Yılbaşı planını şehir dışında yapan aileler de 31 Aralık'ta okulların açık olup olmaycağını merak ediyor. İşte 31 Aralık'ta okulların durumu...

31 Aralık'ta okul var mı?

31 Aralık'ın yarım gün olduğu söylentisi bazı yayın organları tarafından ortaya atıldı. 31 Aralık'ta okullarda ve iş yerlerinde yarım gün uygulaması olmayacak. Yani 31 Aralık Cuma günü öğrenciler okullarında olacak ve tam gün eğitim uygulancak. Çalışanlar için de tam mesai uygulanacak.

31 Aralık'ta okul yarım gün mü?

31 Aralık günü yurt genelinde tüm okullarda eğitim olacak ve eğitimler tam gün olarak uygulanacak.

31 Aralık Cuma okul tatil mi?

31 Aralık Cuma günü okullar açık olacak. Devam zorunluluğunun olduğu okullarda öğrenciler derse katılmazsa yok sayılacak.

Yılbaşı tatili 3 gün mü?

Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

Yılbaşında ağaç süslemek günah mı?

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda temkinli olması öneriliyor. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.