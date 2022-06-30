LGS'de Anadolu Lisesi-Fen Lisesi kaç puanla alıyor? LGS'de iyi bir lise için kaç puan almak gerekiyor? LGS'de baraj var mı?

LGS'de iyi bir lise için kaç puan almak gerekiyor. LGS'de Anadolu Lisesi-Fen Lisesi kaç puanla alıyor? LGS'de baraj var mı? soruları şu sıralar pek çok LGS öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında yapılan LGS sınavına 1 milyondan fazla aday ter döktü. Hayallerindeki lisede eğitim görmek için uzun yıllar çalışan öğrenciler sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine girecek. Adaylar kaç puanla istediğim liseye yerleşirim sorusunu şu sıralar sıkça soruyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; puana göre değil sıralamaya ve yüzdelik dilime göre yerleştirmeler yapılmakta.

LGS'de iyi bir lise için kaç puan almak gerekiyor? LGS'de Anadolu Lisesi-Fen Lisesi kaç puanla alıyor? LGS'de baraj var mı? soruları şu sıralar pek çok LGS öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında yapılan LGS sınavına 1 milyondan fazla aday ter döktü. Hayallerindeki lisede eğitim görmek için uzun yıllar çalışan öğrenciler sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecine girecek. Adaylar kaç puanla istediğim liseye yerleşirim sorusunu şu sıralar sıkça soruyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; puana göre değil sıralamaya ve yüzdelik dilime göre yerleştirmeler yapılmakta.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS'de iyi bir lise için kaç puan almak gerekiyor?

LGS'de iyi bir liseye yerleşebilemek için ne kadar çok puan alırsanız o kadar iyidir. Önelikle 1 milyondan fazla kişinin sınava girdiğini ve yarışta 1 milyon kişinin oldupğunu hatırlatmak lazım. Lise tercihlerinde puana değil yüzdelik dilim ve sırlama önemlidir. Sıralamanız ne kadar öndeyse tercih konusunda o kadar avantajlı olursunuz. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS'de Anadolu Lisesi-Fen Lisesi kaç puanla alıyor?

Anadolu ve Fen liselerinin kaç puanla öğrenci aldığı her yıl değişiyor. Ayrıca okula olan talep ve ilgi de puanın yükselmesine neden oluyor. Her okulun yerleşme puanları bu yüzden birbirinden farklılık gösterir. Tercih yaparken bunları dikkate almanızda fayda var.

LGS'de kaç birinci var?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

.