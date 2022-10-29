29 Ekim'de çalışanlara mesai ödenir mi? 29 Ekim ne kadar mesai ücreti verilir? Çift mi tek mi mesai ücreti ödenir? 2 gün mü 1 gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı işçi fazla mesai var mı? Yılın son milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara 1.5 gün resmi tatil vardır. Tatil 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra başlar ve 30 Ekim'e kadar devam eder. 29 Ekim tatilinde çeşitli nedenlerden dolayı çalışmaya devam edenler mesai ücreti alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki 29 Ekim Cumartesi günü çalışanlara ne kadar mesai ücreti verilecek. 29 Ekim mesaisi, tam gün mü, çift mi yoksa yarım mı?

Milli bayramlardan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur, tüm çalışanlara 1.5 gün resmi tatil verilir. Tatili fırsat bilen vatandaşlar aileleri ve sedikleri ile gezintiye çıkar ve eğlenir. Ancak 29 Ekim'de bazı meslek gruplarında olanlar çalışmaya devam eder. Çalışanlar ise kendilerine milli bayramlarda ne kadar mesai ücreti verielceğini araştırıyor. 29 Ekim'de çalışanlara mesai ödenir mi? 29 Ekim ne kadar mesai ücreti verilir? Çift mi tek mi mesai ücreti ödenir? 2 gün mü 1 gün mü? sorularına pek çok işçi tarafından yanıt aranıyor. İşte iş kanununa göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ödenmesi gereken mesai ücreti.

29 Ekim'de çalışanlara mesai ödenir mi?

29 Ekim Cumhuriuyet Bayramı ülkemizde resmi tatillerdendir. İş kanununa göre resmi tatillerde çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 saat bile mesai yapılsa o işçi için tam gün mesai yapmış gibi değerlendirilir ve ona göre ücret ödenir. Bu karar Yargıtay tarafından alınmış bir karardır.

29 Ekim ne kadar mesai ücreti verilir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çalışanlara mesai ücreti verilir. Buna göre günlük yevmiyesi 300 TL olan bir işçi eğer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çalışırda ona çalıştığı gün için çift yevmiye yani 600 TL verilir. Milli ve dini bayramlarda çalışanlara 2 günlük mesai ücreti verilri.

29 Ekim mesaisi çift mi tek mi?

Kişinin aldığı maaş 30 ile bölünür ve ortaya çıkan günlük ücret resmi tatil mesaisinde 2 ile çarpılır. Resmi tatillerde mesai yapanlara çift mesai ücreti verilir. 28 Ekim'de öğleden sonra çalışanlara da tam mesai ücreti verilir.

29 Ekim mesai hesaplama

Resmi tatil günlerinde işçiler izinlidir. İşçilere çalıştıkları gün karşılığında izin verilemez. İşçiler eğer resmi tatillerde çalışmaya devam ediyorsa onlara mesai ücreti verilmek zorundadır. Örneğin günlük bürüt ücreti 300 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır. Yani çalışanın maaşına 300 TL fazla para yatması gerekir.

28 Ekim'de fazla mesai ne kadar?

28 Ekim öğleden sonra genel tatil günleri arasındadır. 28 Ekim öğleden sonra mesaisine devam eden işçilere iş kanunları gereği mesai ücreti ödenir. Arife günü İş Kanununa göre genel tatil günüdür ve genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre işçiye ücret ödenir. 28 Ekim'de tatil saat 13:00'dan itibaren başlıyor ve bu saatten sonra çalıoştırılan işçiye çalıştığı zamanın 2 katı kadar mesai ücreti ödenir. Yani 28 Ekim'de çalışanlara toplamnda 1.5 günlük yevmiye ödenir.

Mesai ücreti verilmezse ne olur?

Mesai ücretlerini alamayan işçiler konuyu mahkemeye taşıyabilir. İşverene ihtar çekerek kendilerine mesai ücretlerinin verilmesini talep edebilir. İşveren bu konuda adım atmazse eğer işveren mahkemeye verilierek faizi ile mesai ücretleri talep edilebilir.

Resmi tatil mesai ücreti nasıl hesaplanır?

İş kanunlarına göre resmi tatillerde çalışan işçilere mesai ücreti ödenir. Buna göre işçinin günlük yevmiyesi 300 TL'ise resmi tatilde çalışında o günün yevmiyesi 600 TL olur.

Örnekle fazla mesai ücreti hesaplama

6000 TL maaş olan bir işinin bir günlük resmi tatil fazla mesai ücreti şöyle hesaplanır;

İşçini adığı maaş 6000 TL'yi 30'a bölmemiz gerekiyor.

Günlük aldığı maaşı 200 TL olarak buluruz.

Resmi tatilde çalıştığı için %100 zamlı ödenir yani 400 TL fazla mesai ücreti alır.

O ay alacağı maaş 6400 TL olacaktır.