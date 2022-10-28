28 Ekim yarım gün mesai çift mi, yarım mı? 28 Ekim'de ne kadar mesai verilir? Öğleden sonra çalışanlara mesai ücreti var mı? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra resmi tatildir ve bu süre içinde çalışanlara mesai ücreti ödenir. Peki 28 Ekim fazla mesai ücreti yarı gün mü tam gün mü?

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken milyonlarca çalışan da resmi tatile girmiş olacak. 2022'nin son resmi tatiinde bazı nedenlerden dolayı çalışmaya devam edenler kendilerine ne kadar mesai ücreti verileceğini merak edip araştırıyor. 28 Ekim yarım gün mesai çift mi, yarım mı? 28 Ekim'de ne kadar mesai verilir? Öğleden sonra çalışanlara mesai ücreti var mı? soruları binlerce işçi tarafından şu sıralar soruluyor.

28 Ekim yarım gün mesai çift mi, yarım mı?

28 Ekim'de öğleden önce çalışanlara bu süre için mesai ücreti verilmez. Ancak öğleden sonra resmi tatil başladığı için bu süre içinde çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır.

28 Ekim'de ne kadar mesai verilir?

İşçiler bazen çeşitli nedenlerden dolayı resmi tatillerde çalışmaya devam etmek zorunda kalabiliyor. 28 Ekim'de öğleden önce çalışanlar günlük yevmiye haklarını kazanmış olur. Öğleden sonra çalışmaya devam edenler için ise mesai ücreti verilir. 28 Ekim'de öğleden sonra çalışmaya devam edenlere toplamda 1.5 gün yevmiye verilir.

Öğleden sonra çalışanlara mesai ücreti var mı?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'ten sonra resmi tatil başlar. Bu süreden sonra çalışmaya devam edenlere mesai ücerti verilir.

Fazla mesai ücreti nedir?

Çalışma kanunua göre işçilerin haftada çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan her çalışma saati için işçilere fazla mesai ücreti ödenir.

Resmi tatil mesai ücreti nasıl hesaplanır?

İş kanunlarına göre resmi tatillerde çalışan işçilere mesai ücreti ödenir. Buna göre işçinin günlük yevmiyesi 300 TL'ise resmi tatilde çalışında o günün yevmiyesi 600 TL olur.

Örnekle fazla mesai ücreti hesaplama

6000 TL maaş olan bir işinin bir günlük resmi tatil fazla mesai ücreti şöyle hesaplanır;

İşçini adığı maaş 6000 TL'yi 30'a bölmemiz gerekiyor.

Günlük aldığı maaşı 200 TL olarak buluruz.

Resmi tatilde çalıştığı için %100 zamlı ödenir yani 400 TL fazla mesai ücreti alır.

O ay alacağı maaş 6400 TL olacaktır.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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