28 Ekim toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi? İstanbul İETT-İzmir ESHOT-Ankara EGO 28 Ekim öğleden sonra bedava mı? Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlıyor. 28 Ekim'de öğleden sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları Cumhuriyet Bayramı tatiline giriyor. 28 Ekim'de öğleden sonra işten dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırıyor.

28 Ekim toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi? İstanbul İETT-İzmir ESHOT-Ankara EGO 28 Ekim öğleden sonra bedava mı? Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlıyor. 28 Ekim'de öğleden sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları Cumhuriyet Bayramı tatiline giriyor. 28 Ekim'de öğleden sonra işten dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırıyor.

29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir çok ilimizde toplu taşımalar ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Ancak 28 Ekim Cuma günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma otobüslerin ücretsiz olup olmadığı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 1.5 gündür. 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil 29 Ekim'in sonuna kadar devam eder. 28 Ekim'de işe gitmek isteyen yada ailesiyle birlikte kent turu yapmak isteyenler otobüslerin ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğu sorusuna yanıt arıyor.

28 Ekim toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi?

28 Ekim'de toplu taşımaların ücretsiz olması beklenmiyor. İzmir, İstanbul ve Ankra gibi büyük kentlerde 28 Ekim'de toplu taşıma normal ücret tarifesinden hizmet vermesi bekleniyor.

28 Ekim İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobus bedava mı?

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 28 Ekim günü toplu taşımaların ücretsiz olmayacağı açıklanmıştı. Henüz İBB'den konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. 28 Ekim'de İstanbul'da otobüslerin, metro ve metrobüsün normal ücret tarifesinden yapılması bekleniyor.

Ankara EGO 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar da 28 Ekim'de EGO otobüsleri ve metro seferlerinin bedava olup olmadığını merak ediyor. Ankara'da 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise kent genelinde toplu taşımalar ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamada "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir." denildi.

28 Ekim'de İzmir'de ESHOT otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi?

İzmir'de de 28 Ekim'de ESHOT toplu taşıma sistemi ücretsiz değildir. ESHOT seferleri 28 Ekim Cuma günü normal ücret tarifesinden çalışacak. İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olacağı konusunda da henüz açıklama gelmedi.

İZBAN, Marmaray, Başkentray bedava mı?

28 Ekim'de Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olmayacak. Ancak 29 Ekim'de tüm seferler vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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