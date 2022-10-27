29 Ekim'de (bugün) İzmir ESHOT otobüsler ücretsiz mi yüzde 50 indirimli mi? 29 Ekim İzmir ESHOT metro, otobüs İZBAN bedava mı? 29 Eki Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim'de işine gitmek için evden çıkan İzmirliler İzmir'de ESHOT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda İzmir'de toplu taşımada yüzde 50 indirim uygulanmıştı. Peki bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de toplu taşıma bedava oldu mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ilimizde oldukça renkli kutlamalara sahne olacak. İzmir'de de 29 Ekim kutlamaları oldukça görkemli geçecek. İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken vatandaşlar da İzmir'de otobüs, metro ve İZBAN'ın ücretsiz olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. İzmir'de 29 Ekim'de resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar ailesiyle kent turu yapmak isriyor ve ulaşımın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu araştırıyor.

29 Ekim'de (bugün) İzmir ESHOT otobüsler ücretsiz mi yüzde 50 indirimli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında 29 Ekim'de toplu taşımada yüzde 50 indirim kararı almıştı. Buna göre İzmirliler otobüs, metro ve vapur seferlerinde ulaşım ücretinin yarısını ödemişti. 2022 yılı 29 Ekim'de ise henüz bediyeden konuya ilişkin bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde İzmir ESHOT 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, indirimli mi sorusuna yetkililerden bir açıklama bekleniyor.

29 Ekim İzmir ESHOT metro, otobüs İZBAN bedava mı?

İzmir'de her gün binlerce kişinin kulandığı İZBAN seferlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

29 Ekim İZBAN hangi saatler arasında bedava?

İZBAN seferleri 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece 23.59'dan sonra başlayacak ve bir sonraki gün 24.00'e kadar devam edecek.

İzmir 29 Ekim otobüs bedava mı?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz mi indirimli mi olduğu pek çok İzmirli tarafından merak ediliyor. Ancak konuya dair henüz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir duyuru gelmedi. Geçen sene yapılan açıklamada 29 Ekim'de toplu taşıma yüzde 50 indirimli olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirime gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar uyarınca vatandaşlar gün boyunca mevcut toplu ulaşım ücret tarifesinin yarısı tutarında ödeme yapacak. 2022 yılında da 29 Ekim'de İzmir'de toplu ulaşımın indirimli olması bekleniyor.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir. .