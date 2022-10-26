28 Ekim eczane çalışma saatleri | Eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim öğleden sonra eczaneler kapalı mı, açık mı? Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim'de öğleden sonra başlayacak ve toplamda 1.5 gün olacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu binaları ve çalışanlar izinli sayılacak. 28 Ekim günü eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. 28 Ekim'de tatil öğleden sonra saat 13.00 itibari ile başlıyor. Peki öğleden sonra 28a Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte 28 Ekim eczane çalışma saatleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, çalışanlar ise 1.5 gün izinli sayılacak. 28 Ekim öğleden sonra saat 13.00 itibari ile başlayacak olan resmi tatil 29 Ekim'in sonunda sona erecek. 28 Ekim'de öğleden sonra başlayacak olan tatil nedeniyle vatandaşlar hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğunu merak edip araştırıyor. 28 ekim'de eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim öğleden sonra eczaneler kapalı mı, açık mı? soruları ise eczaneden ilaç almak isteyenler tarafından sıkça soruluyor. İşte 2022 28 Ekim eczane çalışma saatleri ve detaylar...

28 Ekim'de eczaneler açık mı?

Ülke genelinde tüm eczaeneler 28 Ekim sabahı kepenk açacak. Vatandaşa hiznet vermeye devam edecek olan eczaeneler 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra kepenkleri kapatacak. 28 Ekim öğleden sonra nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

28 Ekim eczaneler kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim öğeden sonra yarım gün tatildir. Eczaneler de bu nedenle öğleden sonra saat 13.00'ten sonra kapalı olacak. Eczaneden ilaç almak isteyenlerin işini öğleden sonraya bırakmaması tavsiye edilir.

Eczane çalışma saatleri

Eczaneler hafta içi günlerinde saat 09.00'da açılır ve 19.00'da kapanır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise eczaneler kapalıdır. Bu günlerde ise nöbetçi eczane düzeni uygulamaya girer.

28 Ekim öğleden sonra eczaneler kapalı mı, açık mı?

Tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi eczaneler de resmi tatillerde kapalı olur. Bu nedenle 28 Ekim'de öğleden sonra eczaneler kapalıdır. Öğleden sonra nöbetçi eczaneler açık olacak.

Sağlık ocakları ve hastaneler 28 Ekim'de açık mı?

28 Ekim günü öğle saatine kadar hastanelerde ve sağlık ocaklarında muayene işlemleri devam edecek. Öğleden sonra ise bu kurumlar da kapanacaktır.

Hastane acil servisler 28 Ekim'de açık mı?

Acil servisler vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve hafta sonu acil servisler sürekli olarak açıktır.

.