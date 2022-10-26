29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 gün resmi tatil vardır. Resmi tatil 28 Ekim'de öğleden sonra başlar. 28 Ekim Cuma günü sağlık ocağında randevusu olanlar ve muayene olmak isteyenler '28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın (28 Ekim) Aile hekimleri çalışıyor mu? Öğleden sonra sağlık ocağı doktor muayenesi var mı?' sorularına yanıt arıyor. İşçiler, öğrenciler, kamu personelleri, devlet daireleri ve devlet hastaneleri 28 Ekim'de öğleden sonra kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm çalışanlar 1.5 gün izinli olacak. Milli baramlardan birisi oplan Cumhuriuyet Bayramı tatili kapsamında okullar, devlet hastaneleri, kamu binaları kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de ise yarım gün tatil olduğu için vatandaşlar sağlık ocaklarının, hastanelerin, eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. 28 Ekim Cuma günü sağlık ocağına (Aile Sağlığı Merkezi) gitmek isteyenler "28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın (28 Ekim) Aile hekimleri çalışıyor mu? Öğleden sonra hastane, doktor muayenesi var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışanlar da 29 Ekim'de resmi tatil olması nedeniyle izinli olacak. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil vatandaşlarına kfasında bazı konularda soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. 28 Ekim günü sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 28 Ekim öğlene kadar sağlık ocakları vatandaşlara hizmet verecek. Öğleden sonra ise sağlık ocakları kapalı olacak.

Yarın (28 Ekim) Aile hekimleri çalışıyor mu?

28 Ekim Cuma günü Sağlık ocaklarnda aile hekimleri hasta kabulüne devam edecek. Ancak muayeneler öğleden önce yapılabilecek. 28 Ekim'de yarım gün tatil olduğu için sağlık ocakları öğleden sonra kapalı olacak.

Öğleden sonra sağlık ocağı doktor muayenesi var mı?

Devlet hastanelerinde de aynı düzen olacak. 28 Ekim günü hastaneler öğlene kadar hasta kabulüne devam edecek. Öğleden sonra ise hastaneler kapanacak, hastane personelleri izine çıkacak.

28 Ekim özel hastaneler açık mı?

Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları 28 Ekim günü tam gün açık olacak.

Acil servisler 28 Ekim'de açık mı?

Hastanelerin acil servis bölümleri 7 gün 24 saat açık olur. Acil servisler tatillerde özel günlerde kapanmaz.

Eczaneler 28 Ekim'de kapalı mı açık mı?

Eczaneler de devlet hastaneleri ve sağlık ocakları gibi 28 Ekim'de öğleden sonra kapalı olacak.

Eczane çalışma satleri 2022

Eczaneler resmi tatil günlerinde kapalı olur. Normal mesai günlerinde ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olur. Pazar günleri ise nöbetçi eczane uygulaması vardır.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs't] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır. .