29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin 1.5 gün olması nedeniyle 'Yarın okul var mı? 28 Ekim'de okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Öğlencilere okul tatil mi? İlkokul-Ortaokul-Lise öğrenciler 28 Ekim'de okula gidecek mi?' sorusu ise pek çok veli tarafından sıkça soruluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden biri olan ve milli bayram günleri içerisinde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1.5 gün izin vardır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak çalışanlar ise idari izinli olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili süresince MEB'e bağlı okullarda da ders yapılmayacak. Ayrıca üniversiteler de 29 Ekim'de kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de yarım gün tatil olması nedeniyle okulların açık mı yoksa kapalı mı olacağı sorusu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

28 Ekim'de (yarın) okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

28 Ekim'de okula gitmek üzere evden çıkmaya hazırlanan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Sabahçılar için 28 Ekim'de öğleden önce ders işlenecek, ancak öğleden sonra okullar kapanacak. Öğlenciler için ise o gün okul olmayacak.

İlkokul-Ortaokul-Lise öğrenciler 28 Ekim'de okula gidecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim tatili 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. 28 Ekim'de okullar öğlene kadar açık olacak ve okullarda derslerin işlenmesine devam edilecek.

Öğlencilere okul tatil mi?

Öğlenci grubunda okula gidenlere 28 Ekim'de okullar kapalı olacak. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi MEB'e bağlı okullar da kapalı olacak.

Üniversiteler açık mı?

Üniversiteler de kamu kurum ve kuruluşları arasında yer aldığından 28 Ekim'de öğlene kadar dersler devam edecek, öğleden sonra ise üniversitelerde ders işlenmeeycek.

28 Ekim'de çalışanlara mesai verilir mi?

28 Ekim'de öğleden sonra tüm çalışanlara resmi tatildir. 28 Ekim öğleden sonra çalışmaya devam edenlere mesai verilmesi zorunludur.

28 Ekim mesai ücreti ne kadar?

28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra çalışmaya devam edenler için günlük yevmiyenin 2 katı kadar ücret verilmesi zorunludur. Yarım gün izinli olduğu günde çalışan bir işçiye (2 katı) 1 günlük ekstra yevmiye ücreti verilir.

29 Ekim kaç gün tatil?

Milli bayramlardan olan 29 Ekim 1.5 gün resmi tatildir. Tatil 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra başlar ve 29 Ekim'i da kapsayacak şekilde devam eder.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.