29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere kapalı olacak. 28 Ekim'de üniversite dersleri ve sınavları olan öğrenciler de 28 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversite öğleden sonra ders var mı? Vakıf Üniversitelerde 28 Ekim'de öğlene kadar mı? sorularına yanıt arıyor. Peki özel üniversiteler 28 Ekim'de öğleden sonra tatil mi, kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Türkiye'nin en önemli günlerinden olan ve milli bayramlar arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlamacak. Bayram nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak ve çalışanlar da 1.5 gün izinli olacak. 28 Ekim günü üniversite öğrencileri ders işlenip işelnemeyeceğini de merak ediyor. 28 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversite öğleden sonra ders var mı? Vakıf Üniversitelerde 28 Ekim'de öğlene kadar mı? Özel üniversiteler 28 Ekim'de öğleden sonra tatil mi, kapalı mı? soruları şu sıralar pekçok kişi tarafından soruluyor.

28 Ekim'de üniversiteler tatil mi?

28 Ekim günü öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Buna MEB'e bağlı okullar da dahil. Ayrıca üniversitelerde de öğleden sonra ders işlenmeeycek. Okullar öğleden sonra kapalı olacak. Tüm devlet üniversiteleri gibi özel (vakıf) üniversiteleri de 28 Ekim'de öğleden sonra kapalı olacak.

28 Ekim üniversite öğleden sonra ders var mı?

28 Ekim'de öğleden sonra okullarda ders yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra üniversiteler kapalı olacak.

Vakıf Üniversitelerde 28 Ekim'de öğlene kadar mı?

Üniversitede 28 Ekim'de dersleri olan öğrenciler o gün okulların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merarak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 28 ekim'de öğleden sonra kapalı olacak.

28 Ekim'de çalışana mesai var mı?

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Öğleden önce çalışanlara mesai verilemez ancak öğleden sonra çalışanlara ise mesai verilmek zorundadır. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra resmi tatildir ve bu süre içinde çalışanlara yasaların ilgili maddeleri gereği mesai ücreti verilmek zorundadır. Mesai ücreti yerine izin verilmesi de yasalara aykırıdır.

29 Ekim kaç gün tatil?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de tatil 1.5 gündür. Tatil 28 Ekim'de öğleden sonra başlar.