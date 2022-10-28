28 Ekim'de okullar kaçta kapanacak? Bugün kaç ders var? Okuldan saat kaç çıkılacak, ne zaman bitecek? soruları öğrenciler ve veliler tarafından sıkça soruluyor. 2022'nin ilk ara tatilini sayılı günler kala öğrenciler Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de okullarından erken çıkacak. 28 Ekim'de öğlene kadar ders işlenecek. Öğle arası da düşünülürse derslerin saat 12.30'da sona ermesi bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyiyle kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim Cuma'dan başlayarak 1.5 gün kapalı olacak. MEB'e bağlı eğitim kurumları da 28 Ekim'de öğleden sonra kapalı olacak. 28 Ekim cuma günü okula giden öğrenciler derslerin saat kaçta biteceğini okulun ne zaman kapanacağını merak ediyor.

28 Ekim'de okullar kaçta kapanacak?

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de öğleden sonra milyonlarca kişi resmi tatilde olacak. Öğrenciler de 28 Ekim'de yarım gün olarak eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında dersler 13.00'e kadar yapılacak. Okullar 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'te kapanacak v tüm öürenciler tatile çıkacak.

28 Ekim Bugün kaç ders var?

28 Ekim Cuma günü okullar öğleden sonra kapalı olacak. Öğlene kadar olan dersler işelenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk 6 saat eğitim olacak. Ardından okul kapanacak.

Okuldan saat kaç çıkılacak, ne zaman bitecek?

Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı tatili ülkemizde 1.5 gündür. Bayram tatili 28 Ekim öğleden sonra başlar ve 29 Ekim günü sona erene kadar devam eder. 28 Ekim günü öğrenciler de okullarından erken çıkacak. Okullar tahmini olarak 12.30 ve 13.00 gibi kapanacak. Bu saatlerden önce de öğrencilerin okuldan çıkmış olması sağlanacak.

28 Ekim'de üniversiteler tatil mi?

Üniversite öğrencileri de 28 Ekim'de öğlene kadar ders görecek. Öğleden sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi üniversiteler de kapanacak.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.